El emotivo mensaje de Danilo Carrera a Michelle Renaud en medio de su proceso legal con el padre de su hijo El actor ecuatoriano no dudó en expresar su apoyo público a la actriz mexicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera Danilo Carrera; Michelle Renaud | Credit: Mezcalent (x2) Michelle Renaud confirmó la semana pasada a través de una grabación en video que compartió en Instagram que enfrenta un proceso legal con el padre de su primogénito. "Su papá no es malo, Marcelo sabe que su papá lo ama con todo el corazón, así se lo decimos aquí, pero cometió errores y esos errores tienen una consecuencia y estamos esperando, estamos en un proceso, como le decimos a Marcelo, de mucho amor y mucha paciencia para que el papá pueda reconocer los errores […]", explicó la actriz mexicana, quien prefirió guardarse los detalles de lo sucedido para salvaguardar el bienestar del pequeño. "Siempre he ocultado todas las verdades porque el día de mañana que Marcelo googlee a su papá quiero que encuentre a un hombre íntegro, alguien a quien admirar y seguir. La realidad es muy diferente, pero yo siempre he hablado muy bien de él". Desde Julián Gil hasta Marlene Favela, pasando por Altair Jarabo, África Zavala, Carmen Aub, Florencia de Saracho… La comunidad artística se volcó en apoyo hacia la protagonista de exitosas telenovelas de Televisa como La sombra del pasado e Hijas de la luna. Aunque tardó unos días en reaccionar, Danilo Carrera no dudó tampoco en posicionarse a favor de su expareja, con quien mantiene en la actualidad una excelente relación de amistad. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "Eres la mejor mamá del mundo. Ese es tu mejor rol en la vida y Marcelo no puede estar en mejores manos", comenzó escribiendo el actor de origen ecuatoriano en Instagram. "Los adoro a los dos y yo que he estado ahí, sé que has hecho todo de la manera más amorosa y generosa", concluyó su mensaje el galán de exitosos melodramas de Televisa. Danilo Carrera Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michelle y Danilo, quienes han protagonizado juntos dos telenovelas –Hijas de la luna y más recientemente Quererlo todo– hicieron oficial el fin de su relación como pareja el año pasado. "No estoy abierto [al amor], no estoy buscando pareja, no quiero una relación", advertía en noviembre del año pasado Carrera a los medios de comunicación. La actriz mexicana y el galán ecuatoriano sorprendían a muchos al dejarse ver nuevamente juntos el mes pasado a través de las redes sociales, lo que desató rumores de una reconciliación entre ambos. Algo que hasta el momento ninguno de los involucrados ha llegado a confirmar.

