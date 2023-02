Danilo Carrera hace pausa en su carrera y revela que su madre padece cáncer Danilo Carrera se aleja de las telenovelas para apoyar a su madre, quien fue diagnosticada con cáncer. Mira lo que reveló el actor ecuatoriano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera reveló que su madre, Elisa Huerta, tiene cáncer. El actor ecuatoriano ha decidido dejar las telenovelas y mudarse de México para apoyarla durante esta crisis de salud. El histrión de 34 años reveló que se mudará a Estados Unidos para estar cerca de su familia. "Es una mujer superfuerte y va a salir adelante, y yo voy a estar ahí para acompañarla, es la prioridad en mi vida", dijo a TV Notas sobre su mamá. Tras terminar la telenovela Vencer la ausencia, Carrera graba en México el culebrón El amor invencible y dijo que tomará una pausa de la actuación por ahora. "Voy a estar con ella tan pronto termine los proyectos que tengo aquí", dijo. "Voy a dejar aquí todo, mi vida completa, que me va a doler por irme con ella, pero también estoy feliz y sé que voy a estar con mi mamá y a compartir con ella". Carrera se mantiene optimista. "No tengo tiempo de andarme deprimiendo, ni de estarme poniendo triste", dijo. "Yo tengo que trabajar y sacar a mi familia adelante y darles lo mejor de mí, por eso dejo las cosas que tengo en México para irme con mi mamá". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Victor Chavez/Getty Images Carrera tiene fe de que su madre podrá recuperarse. "Soy cien por ciento creyente y tengo mucha fe, y mi mamá va a estar bien", afirmó.

