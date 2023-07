Danilo Carrera reveló que hizo un regalo más costoso que un anillo de compromiso ¿de qué se trata? La generosidad es algo que Danilo Carrera considera importante y ahora da a conocer que hizo un regalo de mayor valor que una joya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Danilo Carrera dio a conocer que estaba muy enamorado e incluso le había pedido matrimonio a su novia. Sin embargo, tras la enfermedad de cáncer con la que lucha su madre, Elsa Huerta, el actor reveló que la relación había terminado y dio a entender que el anillo de compromiso se quedó en posesión de la mujer con la quería casarse. Además, confesó que ha dado regalos más costosos que una joya y se trata de ¡un departamento! "Soy una persona generosa; si he regalado departamentos antes, imagínense un anillo. Leopoldo, mi hermano el que me lleva las finanzas, [me dice] 'Danilo cuida tu dinero'. Ese soy yo, soy generoso. Creo qué hay cosas más importantes", advirtió Carrillo a los medios de comunicación. "Al final del día, eso fue porque quieres cuidar a una persona que te dedicó mucho tiempo y quieres que tenga un techo para el resto de tu vida. La gente y mi familia me lo criticó mucho; al contrario, para mí es algo de lo que me enorgullezco". El protagonista de la telenovela El amor invencible dejo claro que para él es importante ser proveedor y cuidar de las personas que quiere; por lo tanto, regalar un inmueble sólo representó algo material. Danilo Carrera Credit: John Parra/Getty Images for Univision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como hombre tengo la responsabilidad de proveer en mi casa y de proteger en mi casa a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia entera. Creo que los hombres tenemos esa responsabilidad", confesó. "Estoy contento con mis responsabilidades de hombre a la antigua, si quieren verlo así. Pero soy de cuidar a las mujeres, de pagar la cuenta, de abrir la puerta, ser caballeroso. Así me crió mi mamá y no lo puedo cambiar". Danilo Carrera continuará realizando proyectos que no le demanden tanto tiempo porque ahora está dedicado al cuidado de su mamá. "Mi prioridad ahorita no es casarme ni tener una pareja, es mi mamá, estar con mi familia", concluyó.

