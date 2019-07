Danilo Carrera despeja todas las dudas alrededor de su romance con Michelle Renaud

Danilo Carrera ha estado en el ojo del huracán luego de confirmarse hace dos semanas su noviazgo con la actriz mexicana Michelle Renaud. Si bien el rumor de un noviazgo entre ambos comenzó a sonar con fuerza desde mediados del año pasado cuanto tanto Michelle como Danilo estaban casados con sus respectivas parejas, no fue hasta ahora que el galán ecuatoriano y la protagonista de la teleserie La reina soy yo (Univision) se animaron a hacer pública su historia de amor.

Pero ¿cuándo realmente se enamoraron los protagonistas del melodrama Hijas de la luna? ¿es verdad que se vieron obligados a confirmar su relación? ¿tienen pensado casarse? Danilo, quien recientemente fue confirmado como protagonista de la nueva telenovela de la productora Rosy Ocampo, rompió este martes el silencio en un encuentro con la prensa en México durante el claquetazo oficial de inicio de grabaciones de su nuevo proyecto e hizo frente a todos estos cuestionamientos.

¿Por qué horas antes de confirmar el romance aseguró estar soltero?

Es algo muy reciente por eso no queríamos empezar a ponerlo en la prensa. Es algo que está empezando, estamos muy contentos, muy felices.

¿Los extorsionaron con fotografías comprometedoras?

Nadie nos extorsionó. La gente cercana a nosotros, que es a la que realmente le tenemos que decir e informar, mi familia su familia sabía, no hubo extorsión.

Es increíble. La primera salida que tuvimos en México juntos nos paparazziaron, creo que si hubiéramos salido en la época que ustedes decían que salíamos nos hubieran paparazzeado.

¿Hubo infidelidad?

No tiene nada que ver. Yo estuve en Ecuador un año y casi cuatro meses. En verdad que inventen eso ni siquiera habla mal de mí, habla mal de la gente… No hubo relación en ese momento, hubo mucho distanciamiento. Son cosas que pasan después. Por último dicen ‘a qué bien el hombre tiene a una tiene a otra y se lo celebran’ y a la mujer le dicen ‘ay no mira es infiel’ y hablan mal de las mujeres. A mí en este caso me toca protegerla a ella y a las mujeres en general.

¿Cuánto llevan de novios?

Muy poquito como para decirlo ahorita en pantalla. No mucho, no quiero dar tiempos. Eso ya me lo guardo para mí, es mi relación. Yo lo he hecho en mis relaciones anteriores y las he mantenido privadas. Creo que es lo mejor.

¿Convive con el hijo de Michelle Renaud?

Conozco a Marcelo desde que empezamos a grabar Hijas de la luna (2017). Estuvo siempre con nosotros en las grabaciones. En un niño hermoso, lo conozco hace mucho tiempo, desde antes de estar con Mich ya conocía a Marcelo porque era mi compañera de trabajo. A mí me encantan los niños. Yo soy el mayor de cinco hermanos. Yo tengo un hermano que es 13 años menor que yo, se dormía en mi pecho cuando era chiquito, yo le cambié los pañales a tres de mis hermanos.

¿Qué opina de las comparaciones que han surgido con Gabriel Soto e Irina Baeva?

Yo no sé la relación de Irina y de Gabriel pues no la conozco. Yo estuve fuera de México un año y cuatro meses. Me fui un año y cuatro meses a jugar fútbol a cumplir el sueño más importante que he hecho en mi vida, el proceso más intenso y difícil física y mentalmente, o sea, de un estrés altísimo porque es algo a lo que no estaba acostumbrado, jugar fútbol profesional. Entonces que me comparen con una relación que no conozco y que aparte den tiempos que no existen pues no. Los entiendo, tienen que vender revistas pero pues nuestros tiempos son otros.