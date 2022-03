¡A la aventura! Las increíbles fotos de Danilo Carrera en Cuenca, Ecuador Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería danilo carrera vacaciones cuenca ecuador Credit: danilo carrera instagram "Algún día voy a vivir aquí", aseguró el actor. Al ver las fotos de su increíble viaje a Cuenca, Ecuador, entenderás por qué. Empezar galería ¡Hola Ecuador! danilo carrera vacaciones cuenca ecuador Credit: danilo carrera instagram El actor ecuatoriano Danilo Carrera empacó maletas y viajó al país que lo vio nacer hace 33 años. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Hermosos paisajes danilo carrera vacaciones cuenca ecuador Credit: danilo carrera instagram El protagonista de la telenovela Contigo sí se encuentra en Cuenca disfrutando de los hermosos paisajes que la ciudad ecuatoriana ofrece. 2 de 7 Ver Todo Nuevo proyecto danilo carrera vacaciones cuenca ecuador Credit: danilo carrera instagram No todo es diversión. Danilo se encuentra en Cuenca trabajando en su nuevo proyecto Amor en tiempos de likes, la película dirigida por Alejandro Lalaleo y donde comparte créditos con, entre otros, Shany Nadan, Jorge Ulloa, Eduardo Maruri, Gigi Mieles, Érika Vélez y Diego Spotorno. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Su hogar en un futuro danilo carrera vacaciones cuenca ecuador Credit: danilo carrera instagram Carrera está tan anonado con la ciudad ecuatoriana, que aseguró a sus tres millones de seguidores en Instagram que algún día residirá ahí. "Por si no conocían una de las ciudades más hermosas del mundo. Mi Cuenca. Algún día voy a vivir aquí. Pero por ahora solo grabaré una película". 4 de 7 Ver Todo No todo es trabajo danilo carrera vacaciones cuenca ecuador Credit: danilo carrera instagram El actor apartó tiempo de su apretada agenda laboral para visitar Piedra de agua, un spa construido en las entradas de un volcán. 5 de 7 Ver Todo Enamorado de Cuenca danilo carrera vacaciones cuenca ecuador Credit: danilo carrera IG "Qué rico Cuenca. Estoy enamorado de esta ciudad. Su arquitectura, su gastronomía y sus masajes", Danilo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Recargando energías danilo carrera vacaciones cuenca ecuador Credit: danilo carrera instagram Danilo disfrutó de las piscinas termales y hasta entró a un lodo termal rojo para exfoliar, energizar y rejuvenecer su piel. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

