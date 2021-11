Danilo Carrera descarta tener hijos que no sean fruto de "un hombre y una mujer que hacen el amor" Danilo Carrera ha dicho que no ha valorado otra posibilidad de convertirse en padre que no sea mediante las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Danilo Carrera Credit: Mezcalent Danilo Carrera ha dicho que no ha valorado otra posibilidad de convertirse en padre que no sea mediante las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, por lo que quedan descartados otros métodos para concebir. Esta semana, el actor descartó en una alfombra roja en México que estuviera esperando un hijo con Michelle Renaud, con quien trató de reanudar la relación amorosa que habían puesto fin en enero, pero que al parecer no ha fructificado. "¿Voy a ser papá?, ¿en serio?, ¿cómo, cuándo, dónde?", preguntó el también presentador en tono irónico a la prensa. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "Yo me entero de esas cosas a través de ustedes. Va a llegar el día que sea papá seguramente, pero hoy en día estoy superenfocado en mi carrera, superenfocado en seguir escribiendo", sostuvo. Además, descartó el uso de métodos artificiales para quedar embarazadas. "Yo no lo haría", dijo. "Cien por ciento no". "El procrear a un niño o tener una familia es un proceso de dos: de un hombre y una mujer que hacen el amor y generan vida a través de ese acto", agregó. Al parecer, Carrera está en desacuerdo con Renaud, quien el pasado mes de marzo declaró en el programa Hoy que estaría dispuesta a volver a ser madre por segunda ocasión, incluso recurriendo a la fertilización in vitro. "Podría ser, sí, yo estoy abierta a todo: in vitro, adoptar, a conseguirme un novio, a ver al exnovio. ¡Ay, sí!, a lo que sea, yo estoy abierta a lo que Dios quiera, mira, yo dispongo con una sonrisa y es lo único que puedo hacer", indicó. Danilo Carrera y Michelle Renaud Michelle Renaud y Danilo Carrera | Credit: Mezcalent "Me encanta la maternidad, para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida y me encantaría tener la fortuna de que [mi hijo] Marcelo tuviera una hermana o un hermano, ya Dios dirá porque tampoco pues puedo yo (decidir), no soy Dios, pero sí me encantaría, yo estoy abierta a todo lo que la vida me ponga", agregó Renaud. Recientemente Renaud hizo declaraciones en redes sociales donde dejó claro que se sentía lista para seguir sin el actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No podemos evitar situaciones fuertes, que nos rompan el corazón, perder a quien amamos, estrés en el trabajo, accidentes etc. pero si podemos darle la vuelta a cómo lo vemos", dijo. "Empieza HOY, eso que tanto te duele, encuéntrale lo afortunado y aférrate al aprendizaje, eso que criticas velo como una bendición y ve que te enseña de ti".

