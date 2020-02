Danilo Carrera comparte fuerte mensaje donde denuncia ser víctima de un engaño relacionado con estafa El actor ecuatoriano ha compartido un video donde avisa a sus paisanos que han utilizado su nombre de manera ilegal para cometer estafas a terceros. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos acostumbrados a verle muy sonriente y feliz, especialmente junto a su novia Michelle Renaud. Sin embargo, Danilo Carrera ha dejado el humor a un lado para compartir una mala noticia. Lo ha hecho a través de un video en su perfil de Instagram donde ha informado de cómo han usado su nombre para cometer estafas a terceros. “¡POR FAVOR COMPARTIR! Que quieran usar mi imagen y ensuciarla me molesta. Pero me molesta aún más que engañen a gente trabajadora y los estafen, eso JAMÁS lo voy a permitir. Les pido a todos en mi país, Ecuador, que compartan este video y lo hagan viral. A los ciudadanos y medios de comunicación. Ya hay miles de personas afectadas por este método de estafa. No dejemos que continúe”, ha escrito acompañando a este video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un medio de comunicación daba una información falsa donde se le vincula a la creación de una plataforma para que se invierta en el negocio de criptomoneda. Absolutamente falso. Con esta contundencia Danilo ha querido negar la noticia y, sobre todo, advertir a la gente que no se crea ni se involucre en este asunto que ha tenido lugar en su país de origen, Ecuador. Advertisement

Close Share options

Close View image Danilo Carrera comparte fuerte mensaje donde denuncia ser víctima de un engaño relacionado con estafa

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.