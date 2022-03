Danilo Carrera hace la mayor declaración de amor: "Con ella le hice el amor a la vida" Sus redes sociales se han convertido en un maravilloso canal de comunicación de sentimientos, experiencias personales y declaraciones a corazón abierto. Esta ha sido la más reciente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sobrepasa los 3 millones de seguidores en Instagram. Gran parte de culpa la tienen publicaciones tan llenas de sentimiento como la más reciente. Y es que Danilo Carrera es un alma libre, enamorado de la vida y del amor. No solo el de pareja, sino el que hay que sentir por uno mismo y las cosas que le hacen feliz. Contar historias, vivirlas, expresarlas ya sea a través de sí mismo, un personaje o un libro, es una de sus grandes pasiones. Y también para su público, el cual las recibe entusiasmado. Hace unos días compartía su viaje a Egipto, posteriormente a Cuenta y entre viaje y viaje, hacía un post con un contenido altamente amoroso y sensual. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: IG/Danilo Carrera "Estoy con Marion y no logro concentrarme. Alejandra no sale de mi mente, y es que en ella encontré lo que ahora no creo que pueda encontrar en nadie más. No necesité follármela para llenar mis vacíos. No necesité escuchar sus gemidos para saber que su voz es melodía para mis oídos. No necesité penetrarla para encontrarle el sentido a mi existencia. No he tenido intimidad con Alejandra, pero con ella sentí que le hice el amor a la vida, y contra eso nada tiene poder", lee el escrito. Se trata de un extracto de su novela Cuando nadie me ve, un libro que le está generando hermosas experiencias y grandes satisfacciones. Ya lo aclaró cuando salió publicado hace un año, aunque Michelle Renaud estuvo muy presente, sobre todo en la parte final del proceso de creación, ni ella ni él son los protagonistas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La imaginación y el sentir de Danilo sí lo es. Y, de alguna manera, también la energía de la que fuera su novia, de quien asegura recibió todo el amor, apoyo y fuerza para hacer realidad este sueño. Su ilusión finalmente se materializó y hoy la leen miles de personas en todo el mundo. Extractos como este muestran su contenido, las vivencias y los caminos que atraviesa su protagonista más allá de la ficción. Unos caminos tan diferentes como paralelos con los de su protagonista, siempre en búsqueda de la felicidad, el amor interior y vivir. En estos últimos meses, así se ha mostrado Danilo. Ha enseñado sus destinos y viajes a lugares recónditos y energéticos del planeta y allí se ha enamorado. Ha hecho realidad sueños profesionales más allá de un foro y ha pasado más tiempo que nunca con él mismo, algo que añoraba. Y siempre bajo a la atenta mirada de su gran cómplice, el público que le aplaude y espera seguir viéndole divertirse con sus aventuras y, por qué no, también frente a la pequeña pantalla en otro papel que les haga soñar.

