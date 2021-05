Danilo Carrera comparte su gallo ganador y le llueven las críticas: "Qué decepción" El actor, actualmente en Ecuador, construyendo y dando lo mejor en su hacienda Mami bella, mostró una imagen del animal campeón que dio lugar a la polémica. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un 2020 de mucho trabajo en Quererlo todo, Danilo Carrera continúa persiguiendo sueños. En esta ocasión en su tierra, Ecuador, donde junto a sus hermanos alza la hacienda Mami Bella. Un lugar donde se trabajan las tierras para generar cosecha y, más pronto que tarde, también poder dar trabajo. Desde su país, el actor compartía una imagen de un gallo de criadero que vive en este espectacular lugar y que es todo un campeón. La imagen ha causado un gran revuelo en sus redes y provocado el enfado de muchos de sus seguidores, quienes se mostraron en contra de la crianza de gallos para posteriormente ser enviados a peleas. Con un premio en una mano y el gallo triunfador en la otra, Danilo presumía con estas palabras al animal y sus logros. "Tenemos un campeón en la Hacienda Mami Bella... Vamos por más trofeos", escribió. Los comentarios en contra de esta práctica quedaron latentes junto a la controversial publicación. "Estás a favor de las peleas de gallos, qué decepción. Eso también es maltrato animal", "Crías animales para entretenerte mientras ellos se juegan la vida en una riña", "Qué tristeza presumir trofeos o ganar dinero poniendo a dos animales a pelear", opinaron algunos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exnovio de Michelle Renaud se ha apartado temporalmente de la actuación y la gran ciudad para centrarse en este gran sueño personal y familiar en un paraíso llamado Valencia, Los Ríos, en Ecuador, en pleno corazón de la naturaleza. Maíz, soya, plátanos y otros alimentos son los que se plantan en su hacienda con el fin de generar comida y trabajo. Un cambio de vida que, por encima de cualquier crítica o señalamiento, le ha devuelto la sonrisa.

