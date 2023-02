Danilo Carrera confiesa que una productora de televisión le impidió subir de peso Para lograr consolidar un lugar profesional, Danilo Carrera ha tenido que aceptar algunas exigencias de sus jefes, como perder kilos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Danilo Carrera tiene en su haber varias telenovelas y poco a poco se ha consolidado como uno de los actores protagónicos preferidos por el público, su carrera también ha tenido altas y bajas; incluso, el actor ha tenido que cumplir con exigencias de los jefes, tal como le ocurrió con una productora, quien le pidió mantener un peso corporal muy por debajo de lo que en ese momento tenía, debido a que así lo requería su personaje. "Una vez, una productora no voy a decir quien, me dijo 'no puedes pesar más de 71 kilos'", reveló Carrera al programa mexicano de televisión Hoy. "Yo peso 94, entonces fue complicado, y ella me dijo 'la ropa va superentallada, no puedes subir medio kilo'. Respondí 'ok jefa'". Sin embargo, el estelar del melodrama Contigo sí, está consciente que su trabajo requiere algunas exigencias a nivel físico para poder encarnar determinado rol con ciertas características. "Pero esto es diferente a la vida real, porque es un personaje y le estás dando vida a ese personaje", advirtió. "Es nuestro trabajo, es nuestra profesión y hay que hacerlo bien". Danilo Carrera Credit: TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a las polémicas que se han desatado por críticas contra las famosas que tienen sobrepeso, este famoso considera que ello más importante es cuidar la salud. "Pero si estás saludable no tiene nada de malo, a mí me dijo mi papá nunca le niegues un beso a una gordita bonita, y hasta ahorita no me he negado", bromeó. "Estoy totalmente de acuerdo mientras sea saludable, creo que no podemos aplaudir una persona que tiene sobrepeso, colesterol alto y problemas cardiacos, eso está mal, lo digo abiertamente". Danilo Carrera ahora está enfocado a su nuevo proyecto profesional y ha revelado que está muy enamorado de su actual novia, de quien no ha revelado su identidad, y con la que quiere formar una familia muy pronto.

