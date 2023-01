Danilo Carrera confesó que ser guapo le trajo obstáculos profesionales: "La gente te juzga" Para Danilo Carrera no ha sido fácil que reconozcan su talento debido a su atributos físicos. Ahora, el actor revela a lo que ha tenido que enfrentarse para ganar el respeto profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con doce años de trayectoria artística, Danilo Carrera se ha convertido en un rostro conocido de las telenovelas; incluso, se ha desarrollado también como modelo, presentador y escritor. Si bien pareciera que todo ha sido cuesta arriba para el actor, este asegura que su camino no ha sido tan sencillo como parece porque su atractivo le ha puesto muchos obstáculos. "No tendría la carrera que tengo, si no me viera como veo", advirtió Carrera a los medios de comunicación. "Al comienzo la gente te juzga [dice] 'solo es una cara bonita'". Por ello, el protagonista de la telenovela Quererlo todo tuvo que demostrar su talento en cada uno de los proyectos en los que ha participado para poderse hacer de un nombre, tener credibilidad y labrarse el reconocimiento hacia su labor artística. "Después, cuando empiezas a actuar bien y a tener éxito dicen '¡ah!, puede actuar'", enfatizó. "Después, cuando escribes dicen: '¡ah!, tiene talento, creatividad'". El actor dejó claro que aunque los hombres sufren de este tipo de cuestionamientos, en las mujeres esos señalamientos de falta de talento son más frecuentes porque consideran que logran un lugar solo por su belleza física. "Sí pasa mucho. Creo que los hombres tenemos más ventaja en eso, creo que incluso a las mujeres les pasa más todavía", comentó. Danilo Carrera Danilo Carrera | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unas semanas, el actor causó revuelo al dar a conocer que se retiraría de los melodramas; sin embargo, parece que su decisión aún no es definitiva porque sus fanáticos y familiares le piden continuar trabajando en este famoso género. "Cuando vi todo lo que la gente me escribió de 'no te puedes retirar', sí siento una responsabilidad. Y ya mi abuelita me dijo '¿cómo que vas a dejar las novelas?'", reveló. Mientras decide si continúa o no en las telenovelas, Danilo Carrera está trabajando junto a Angelique Boyer en El Amor invencible.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Danilo Carrera confesó que ser guapo le trajo obstáculos profesionales: "La gente te juzga"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.