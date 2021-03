Close

Danilo Carrera revela que ha recibido amenazas por terminar su romance con Michelle Renaud Tras haber anunciado su separación de Michelle Renaud, Danilo Carrera da a conocer que los fanáticos le han enviado mensajes amenazadores ¿qué le dicen? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 1 de febrero, Michelle Renaud y Danilo Carrera hicieron un enlace en vivo, en sus redes sociales, para explicar las razones de su ruptura sentimental y acabar con las especulaciones. Si bien, mencionaron que decidieron concluir el romance porque tienen intereses distintos y dejaron claro que quedaron en excelentes términos y son muy buenos amigos, al parecer, los fanáticos no estar de acuerdo y han amenazado al actor para obligarlo a regresar con su exnovia. "Creo que todo el mundo tiene esa fe, esa ilusión cuando hay amor [de que una pareja se reconcilie]. Michelle es una mujer increíble, es hermosa, generosa, inteligente, guapa, madura, los entiendo", mencionó Carrera a la emisión estadounidense Suelta la sopa (Telemundo). "A los que no entiendo es a los que me mandan mensajes casi casi que, amenazándome, diciéndome 'si no vuelves me suicido' y recibo muchísimos; y sé que a Mis [Michelle Renaud] también [le llegan ese tipo de mensajes]". Danilo Carrera prefiere ignorar los ataques y mantener en su memoria los buenos recuerdos de su noviazgo con la actriz. Además, confesó que ahora sabe manejar mejor las críticas a las que se enfrenta en este y otros temas; y solo le interesa seguir creciendo profesionalmente. Image zoom Michelle Renaud y Danilo Carrera | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creo que vivimos una relación hermosísima los dos. No hay que olvidarse nunca de las cosas buenas. Tuvimos momentos mágicos; así que al final del día, me quedo con lo bueno", mencionó. "Con el tiempo lo vas aprendiendo a manejar y a trabajar; porque antes, cuando empecé hace 10 años, si me afectaba. Ahorita dices 'ok, tengo que vivir mi vida' y trataré de ser un ejemplo responsable para la gente".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Danilo Carrera revela que ha recibido amenazas por terminar su romance con Michelle Renaud

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.