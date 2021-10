Daniella Pineda busca al 'Ryan Gosling mexicano' La actriz, escritora y productora comparte su frustración y lucha por representar a la comunidad mexicoamericana en Hollywood. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Daniella Pineda confiesa que jamás deseó interpretar a ningún personaje frente a las cámaras. Lo que ella quería era convertirse en escritora y productora. Pero su trabajo fuera de los reflectores la llevaron a concientizar la realidad de la industria del entretenimiento, cuando de representación se trata. Así que decidió ir un paso más allá y aventurarse como actriz. Fue entonces cuando vivió en carne propia lo que significa ser una chica mexicoamericana en Hollywood. "Cuando empecé con la actuación, realmente me sorprendí al enterarme cuantos directores de casting me decían —o comentaban a mis agentes, que luego me decían— que 'no luzco lo suficientemente mexicana' o que 'queremos a alguien que luzca o parezca más mexicana' ", relató la joven a People. "¡¿Qué carajos significa eso?! Mi reacción inicia era: 'pues mis dos padres son mexicanos, así que realmente no sé cómo resolver eso' ". Por supuesto que se identificaba con Shakira y Jennifer López, quienes sin duda han representado a las latinas en el mundo del entretenimiento, pero no más que la chica mexicoamericana de al lado, amante de la comedia y las películas de terror. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniella confiesa que las películas de Edward James Olmos son sus favoritas y que ver al actor en pantalla es como ver a su tío y sentirse representada en una industria que recalca los estereotipos. "Él hacía películas que me recordaban a mi propia familia y a gente que yo conocía. [Sus películas] permitían a la gente soñar sobre lo que pudiese ser o cuales historias se podrían contar que usualmente nunca se cuentan", dijo. Netflix "WHAT / IF" Special Screening Daniella Pineda | Credit: Charley Gallay/Getty Images for Netflix Ahora ella esta contando su propia historia y dejando huella en el camino para futuras generaciones, marcando lo que significa ser una chica mexicoamericana en Hollywood. "Todo se reduce a representación. Creo que la gente en general en Estados Unidos tiene una idea realmente aguda de lo que es una identidad mexicana, y eso es porque no estamos representados. Latinoamérica es una región muy grande y extremadamente diversa. En el siglo XXI, me asombra que la gente en Hollywood tenga esta idea tan estrecha de lo que son los mexicanos", expreso. "Si soy realmente transparente, estoy orgullosa de ser hispana, pero me siento frustrada con el Mes de la Herencia Hispana, especialmente en cuanto al entretenimiento. Estoy frustrada de que en pantalla, en los libretos y en los castings sigamos siendo relegados a la obscuridad". Pero Daniella tiene un plan para cambiarlo todo. Actualmente esta trabajando en una película para la cual esta en busca del protagonista. "Estoy buscando al Ryan Gosling mexicano y ¡no puedo encontrar al Ryan Gosling mexicano! Pero estoy segura que esta allá afuera, solo que Hollywood no le ha dado una oportunidad", expresó. "Por eso quiero ver más de nuestras historias [en pantalla]. Aunque en ocasiones parezca que Hollywood las ha pasado por alto, estoy esperanzada y optimista de que las cosas cambiarán. No puedo restarle crédito a cuan lejos ha llegado la diversidad, pero siempre hay lugar para mejorar". Todo paso a pasito. La actriz forma parte de la serie Cowboy Debop, que se estrenará el 19 de noviembre en Neflix, y en junio del 2022 la veremos en Jurassic World haciendo lo suyo.

