Daniella Navarro y Nacho Casano llevarán su historia de amor a la ficción El actor argentino se encuentra escribiendo una obra "llena de confesiones" sobre su relación con la actriz venezolana en la que se destaparán, entre otras cosas, "las 50 horas perdidas que ninguno de ustedes ha visto en ese falso 24/7 [de La casa de los famosos 2]". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro y Nacho Casano no solo buscan compartir tiempo en el terreno personal, también en el profesional. La actriz venezolana y el actor argentino, cuya historia de amor inició en La casa de los famosos 2 (Telemundo), tienen planes de trabajar juntos próximamente, pero no en un proyecto cualquiera. El intérprete de 42 años contó recientemente en una transmisión en vivo en Instagram en la que también estaba presente Daniella que llevarán su historia de amor a la ficción a través de una obra de teatro que ya se encuentra escribiendo el propio Casano. "Va a ser una obra llena de confesiones", adelantó. "A muchos les va a gustar, muchos se van a reír y a muchos les va a emputar soberanamente de lo que trata el próximo proyecto. Voy a hacer todo lo posible por a ustedes hacerlos reír y a los otros que se les revuelva el estómago". Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano A modo de aperitivo, el actor reveló que uno de los temas que se abordarán en la obra será lo que sucedió entre ambos en "las 50 horas perdidas que ninguno de ustedes ha visto en ese falso 24/7", dijo en referencia al canal 24 horas del exitoso reality show de Telemundo. "[Será] nuestra versión sin edición", comentó entre risas Navarro. El proyecto aún no tiene título, pero ya han pedido ideas a sus seguidores. "Vamos a hacer una especie de concurso interno para que ustedes nos ayuden a ponerle título a nuestro próximo proyecto que tiene que ver con nuestra historia, entonces busquen un título que les guste", pidió Casano. "Que refleje lo que ustedes ven en nosotros, lo que fuimos antes, lo que fuimos durante y lo que somos ahora", añadió Navarro. Nacho Casano Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Marido en alquiler y Tierra de Reyes reconoció que tiene mucha curiosidad por ver cómo la va a plasmar el actor en la obra. "Me da mucha curiosidad de cómo tú me vas a plasmar a mí en ese papel", admitió la venezolana. "Eso me da demasiada curiosidad de cómo me ven tus ojos". Casano prometió tener listo el primer borrador de la obra la próxima semana.

