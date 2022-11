Daniella Navarro silencia rumores de ruptura con Nacho Casano "Estamos felices, estamos juntos" En un video que publicó en sus redes sociales, Daniella Navarro silenció a los haters y negó ruptura con Nacho Casano. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro acalló rumores de separación con Nacho Casano y asegura que siguen muy enamorados. Los exconcursantes del reality show La casa de los famosos han vivido momentos inolvidables juntos, y la actriz venezolana compartió momentos felices que ha vivido con el actor argentino en un video que publicó en Instagram, desmintiendo rumores sobre su relación. "Mientras algunos especulan que el señor Casano y yo ya no estamos juntos, nosotros nos enfocamos en seguir siendo felices, divirtiéndonos, amándonos, conociéndonos, aceptándonos como somos cada uno, con nuestros aciertos y con nuestros desaciertos", dijo Navarro en un video que publicó en Instagram. "Pero sobre todo, entendiendo el paso de cada uno, conociendo nuestras familias, entendiendo nuestras rutinas, pero jamás dejando de sonreír, y jamás dejando de ser felices", continúa su mensaje. La actriz de telenovelas como Tierra de reyes, Marido en alquiler y Corazón valiente compartió un sabio consejo con sus haters. Daniella Navarro Credit: Instagram/ Daniella Navarro "Ocúpense en ser felices porque la gente feliz no jode", dijo Navarro. "Estamos muy felices, estamos contentos, estamos juntos", aseguró la actriz venezolana, quien visitará Houston, Los Ángeles y Madrid con su amado para conocer a fanáticos que vivan en estas ciudades. "Todavía hay 'Nachiella' para rato mis corazones azules. Los amo", dijo a sus admiradores. Daniella Navarro Credit: Instagram/ Daniella Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que digan lo que digan, seguimos señor @nachocasano no solo sumando días, si no plasmando recuerdos, que dure lo que tenga que durar, pero que sea inolvidable", escribió Navarro junto al video en Instagram. La actriz también se defendió de críticas a su rol de madre. "Los que especulan sobre mi maternidad, Uguiella tiene a la mamá más chingona y protectora del planeta, y quienes me conocen saben que la protejo como un león hambriento y que por ella si me tocara hasta la braga orange me gano, así que dejen de hacer contenido con tanta estupidez y recuerden que todo cae por su propio peso y que la verdad siempre sale", concluyó.

