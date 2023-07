Nacho Casano realizó este miércoles una transmisión en vivo en Instagram para hablar con sus seguidores sobre sus nuevos proyectos. Como era de esperar, el actor argentino no tardó en ser cuestionado sobre el fin de su relación con Daniella Navarro, quien concedió recientemente una entrevista en la que reveló detalles de la ruptura.

"¿Por qué terminaste con Daniella?", fue una de las preguntas que más se repitieron durante el live. Si algo ha caracterizado siempre a Nacho es la privacidad con la que maneja su vida personal y en esta ocasión no fue la excepción. "Que tú hagas una pregunta a mí no me obliga a contestártela ni me obliga a hablar de algo que no quiero hablar, ni a darle explicaciones de algo a alguien que no es parte de en la forma en la cual yo siento, quiero y, además, a mi tiempo. Tengo que respetar el tiempo de alguien más. ¿No les parece que algunas cosas están demasiado cerca en el tiempo como para empezar ya a hablar de tanto? Hay veces que el dolor y lo que sucede necesita que te tomes un tiempo para poderlo ver más objetivamente. Eso sería muy Nacho y yo soy Nacho".

Para sorpresa de todos, incluido del propio Nacho, Daniella estaba viendo su live y le envió una petición para unirse a la transmisión en vivo. "Daniella Navarro se quiere conectar, ¿qué es lo peor que puede pasar?", dijo antes de aceptar su invitación.

Nacho Casano Nacho Casano y Daniella Navarro juntos en un live | Credit: Instagram

A continuación, reproducimos textualmente la conversación que mantuvieron los actores:

Daniella Navarro: Estoy muy fea porque me están haciendo un tratamiento en la cara, pero estoy escuchando mi nombre constantemente por ahí, aquí estoy a la orden también.

Nacho Casano: Muy bien, hola, cómo le va, tiempo sin saber de usted, señora Navarro tanto tiempo sin saber de usted, ¿cómo anda?

D: Muy bien gracias a Dios, ¿usted cómo anda?

N: Bien, aquí andamos conectándome, tenía un rato sin conectarme, unos mates, hablando de mi libro, bueno contestando acá un batallón de preguntas sobre todo…

Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano

D: Ya estoy viendo, por eso me conecto. Y usted sabe que yo me caracterizo siempre por dar la cara y por decir las cosas de frente, nunca a las espaldas. Pero lo que me preocupa realmente de conectarme es que estoy muy fea y, como yo sé que esto lo van a grabar y lo van a poner en muchas partes, necesito un aro de luz.

C: Pues tómese su tiempo, usted me conoce, agarré una buena ventana y aquí estoy sacándole provecho a mis ojos.

D: Sí, pues yo no. Están buscándome un aro (ríe), pero bueno, nada, por aquí conectándome con ustedes para que si la gente tiene alguna pregunta aquí estoy a la orden, como bien usted siempre dice, a la orden.

C: Sí, le resumo un poquito todo. Me preguntaron mucho y a todo contesté lo mismo. Me invitaron a un programa hace un rato porque necesitaban ahí que yo dijera… Yo no necesito decirle nada a usted y si le quiero decir algo tengo su número telefónico, le marco y se lo digo. De mi relación cuando estaba con usted hablamos lo que había que hablar, ahora que no estamos juntos lo voy a llevar como a mí me parezca y a mí mi relación con usted a partir del momento en el que pasó lo que pasó pasa a ser privada. Yo no tengo que andar diciendo ni contestando que por qué, cómo y de qué manera. A mí no me nace, no me sirve, no me aporta, el resto adelante.

D: Claro, por supuesto. Lo que no podemos permitir es que caigamos es especulaciones porque muchas veces Nacho, y lo hemos conversado tú yo siempre, muchas veces cuando nos callamos ciertos comentarios cuando la gente… Yo, por ejemplo, lo he dicho, no solamente en mi batallón, nunca voy a hablar mal de ti y lo he dicho muchas veces y no me quedo callada cuando están haciendo comentarios malsanos referentes a ti. Y me conecto justamente porque no quiero dejar nada abierto, a mí no me gusta dejar nada abierto y ni siquiera va contigo, va con tus seguidores, con esa gente que intenta dañar, que quieren especular, que quieren adivinar, simplemente inventar unas versiones. Tú y yo sabemos bien qué pasó. Con eso es con lo que nos tenemos que quedar…

Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro