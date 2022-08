Daniella Navarro: "Me daría miedo perderlo [a Nacho] por la estupidez que hice dentro de la casa" Aunque han decidido "dar vuelta a la página" y apostar por su relación, la actriz venezolana reconoció que le está costando trabajo dejar atrás todo lo vivido en La casa de los famosos ya que le pesa el daño que le hizo a Nacho Casano. "Siento que le hice daño al ser que no sabía que Dios me tenía preparado para mi vida, entonces eso lo tengo que trabajar". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro y Nacho Casano han decidido apostar fuertemente por su historia de amor tras salir de La casa de los famosos (Telemundo), una historia que nació inesperadamente en la etapa final del exitoso reality show y que nadie veía venir –ni siquiera ellos– ya que ambos fueron durante meses enemigos dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. Aunque han querido dejar atrás ese tormentoso pasado y dar vuelta a la página para poder comenzar a construir algo hermoso juntos, la actriz venezolana reconoció en una reciente transmisión en vivo a través de Instagram, en la que también estuvo presente el actor argentino, que no ha sido un proceso fácil para ella ya que admitió que le pesa el daño que le hizo. "Para mí mi peor karma es haber hablado de una manera tan equivocada, errónea y fea de la persona que hoy me hace feliz. Yo creo que a mí me afectan más mis acciones y me cuesta a mí más trabajarlo porque soy responsable de todo lo que dije y me duele. Imagínense ser yo una de las responsables que desprestigió y que dijo cosas que no debía decir, que no debía repetir… Me siento malísimo", comenzó sincerándose la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Patricia Grateron/ Había una vez una foto "Eso es lo que a mí me puede afectar más en nuestra relación porque sí me daría miedo perderlo por mi estupidez que hice dentro de la casa, entonces creo que me puede pesar más a mí que a Nacho porque Nacho es un hombre maravilloso, es un ser de perdón, tiene dones maravillosos e increíbles que yo sé que él va a borrar la página y va a continuar. A mí me puede costar un poquito más porque siento que le hice daño al ser que no sabía que Dios me tenía preparado para mi vida, entonces eso lo tengo que trabajar. Unas disculpas no van a ser suficientes para recoger toda esta porquería que dije, pero que estoy arrepentida estoy arrepentida, que les voy a pedir perdón hasta que mi cabeza y mi cerebro dejen de autocondenarme porque yo me autocondeno por mis acciones hacia él", aseveró la intérprete de 39 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los actores, quienes protagonizaron recientemente su primera sesión de fotos como pareja, ya han podido ver todo lo que dijeron sobre el otro dentro de La casa de los famosos y han conversado sobre ello. "Entre nosotros está más que hablado y creo que también hubiese sido absurdo tratar de comenzar realmente algo, o sea tener algún tipo de relación, sin tener ese tema medianamente trabajado", tomó la palabra Casano. "Los dos sabíamos que había un pasado ahí y los dos decidimos ir adelante pese al pasado y empezar a trabajar en un futuro que es lo que estamos haciendo ahorita, lo que hacemos todos los días al hablar, lo que buscamos al estar juntos".

