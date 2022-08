¡Daniella Navarro le deja las cosas claras a Adamari López sobre Toni Costa! La última expulsada de La casa de los famosos contestó tajante a la pregunta de la presentadora y ex del bailarín: ¿Se besó en la boca con Toni tras unas copas de más? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La salida de Daniella Navarro de La casa de los famosos está dando para mucho. Además de aclarar todo lo relacionado con sus romances con algunos de los chicos de la casa y su más reciente enfrentamiento con Laura Bozzo, había otro asunto pendiente que resolver. Hace unos días, Adamari López confirmaba en su programa Hoy día que la venezolana no solamente había besado a Eduardo y Nacho, sino también a su ex, Toni Costa. Unas declaraciones explosivas que muchos se tomaron a mal, sobre todo los seguidores y el entorno de Toni, el cual lo negó en todo momento. Las imágenes nunca salieron a la luz, lo que hizo poner en duda la afirmación de la puertorriqueña. Allí hay cámaras las 24 horas, ¿en realidad se le habría escapado al técnico un momento tan importante? Con Daniella ya fuera, era la ocasión perfecta para resolver todas las dudas. Adamari, quien siempre va de frente, no tuvo reparo en repetirle la pregunta delante de todos para aclararlo de una vez. Adamari Toni Costa; Adamari López; Daniella Navarro | Credit: Telemundo (x3) "En algún momento yo dije que te habías dado un beso de piquito con Toni", le dijo en plena entrevista Ada. "¿Te habías dado unos tragos y fue una cosa tonta?", le soltó sin anestesia a Daniella, quien contestó directa al grano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con Toni jamás", respondió sin filtros la quinta finalista del reality. A lo que Adamari insistió. "¿No le diste un beso de piquito y después le pediste disculpas? "No jamás, por Dios, pueden buscarlo y mostrar el video". Una declaración con la que se desmiente así el supuesto coqueteo de ambos y por la que la actriz fue duramente criticada en las redes. Con este careo, muchos de esos seguidores insistieron en que la conductora se mostró "ardida" y que a estas alturas no debería cuestionar lo que hace o no su ex en esos términos. Con la misma, Adamari no tuvo reparo en decir que si se había equivocado, entonces pedía disculpas. Con la salida de Toni el lunes de la casa, seguro que el bailarín terminará de aclararlo todo aún más.

