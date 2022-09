Daniella Navarro calla a quienes dicen que se da la buena vida: "Dejen de hablar tanta bobada" Daniella Navarro no quiso dejar pasar por alto los comentarios que le llegan de todos aquellos que dicen que tiene una vida de privilegios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro no quiso dejar pasar por alto los comentarios que le llegan de quienes sostienen que lleva una vida de privilegios, y ha compartido un gracioso video en sus redes sociales para aclarar cualquier duda. La actriz, quien iba en un auto con su hija Uguiella y su madre, aseguró entre risas que le encantaría tener todo lo que sus seguidores dicen que tiene, pero lamentablemente no es así. "Esta es la señora que me lleva y que me trae, que me limpia y me alimenta", dijo, en referencia a su mamá y a su hija. "Señores, dejen de hablar tanta bobada", añadió la exconcursante de La casa de los famosos. También dijo a los que dicen que se la pasada dándose la buena vida y que tiene hasta chofer, que ella a la vez es "chofer, ama de casa, actriz, madre e hija". Daniela Navarro Daniela Navarro | Credit: John Parra/Getty Images "Dijeron que yo tenía chofer y dónde está, yo lo quiero encontrar", añadió en tono de burla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de los dimes y diretes, Navarro recibió muchos comentarios por parte de sus seguidores: "Sencillez y humildad, siempre fiel a su gente y dándolo todo por su familia"; "te queremos Dani 😍😍😍"; "quieren seguir con Daniella porque ella sí da contenido, déjenla tranquila Dios te bendiga Dany"; "Daniella y Nacho los amo, son los mejores, la pareja mas hermosa", le dijeron. Lo cierto es que Navarro no deja de despertar polémicas, como mismo lo hizo durante su participación en La casa de los famosos, donde fue muy sonado su romance con el actor argentino Nacho Casano luego de que fuera su contrincante.

