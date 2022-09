Daniella Navarro responde a Laura Bozzo tras desconocerla en televisión Dolida tras escuchar las declaraciones de quien fuera su 'madre' en La casa de los famosos 2, la actriz venezolana le escribió unas sentidas palabras a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro Daniella Navarro; Laura Bozzo | Credit: Jason Koerner/Getty Images; Imagen Televisión Laura Bozzo estuvo como invitada esta semana en el programa de televisión mexicano De primera mano (Imagen Televisión), donde fue preguntada acerca de las amistades que se llevaba de su estancia en el exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. "La única amistad real que yo saqué de esa casa fue Salvador Zerboni", respondió la abogada peruana. Una respuesta que llamó la atención de uno de los periodistas del programa. "¿Daniella ya no?", le preguntó. "Ay, no sé quién es", respondió Bozzo inmediatamente. Laura Bozzo Laura Bozzo; Daniella Navarro | Credit: Mezcalent; Telemundo Sus declaraciones llegaron este miércoles a oídos de la actriz venezolana, quien dolida por lo escuchado no pudo evitar responderle a quien fuera su 'madre' en La casa de los famosos 2. Daniella responde "¿Quién soy? Una persona que te apoyó, que peleamos batallas juntas, que jamás te traicioné, que te peinaba, que te hacía tus arepas favoritas, que te hacía la comida porque no te gustaba la de tu amigo, que jamás hablé mal de ti, que me enfrenté al único amigo que dices conservar por defenderte porque hablaba horrible de ti, a pesar de que me insultaste como nadie en la vida simplemente por gustarme alguien, alguien que me aceptó con defectos y me perdonó", comenzó escribiendo la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo a través de su perfil de Instagram. Daniella Navarro Credit: Instagram "Esa soy Laura, pero no te preocupes de mi boca jamás saldrá una mala palabra hacia ti", continuó escribiendo. "Sabes por qué, porque siempre fui honesta a pesar de tus ofensas y cómo me denigraste sin preguntarme. Ver esto me lastima, pero creo que me conociste. Lo que me duele me hace más fuerte y más buena. Dios te bendiga siempre". Laura aclara sus palabras Tras el revuelo que generaron sus recientes declaraciones, la abogada hizo uso de las redes sociales para aclarar lo que dijo, o mejor dicho lo que quiso decir y no se entendió. Laura Bozzo Credit: Instagram "No interpretaron mi respuesta. Para mí La casa de los famosos fue duro, pero me ayudó mucho en mi vida para volver a empezar. Lo que quise decir es que no la conozco, lo que viví en la casa se queda ahí PUNTO y les deseo lo mejor a todos los participantes, bendiciones y a lo que sigue", escribió.

