La actriz venezolana aseguró que su relación con el bailarín español cambió tras el fin de La casa de los famosos (Telemundo). "No sé qué pasó, no sé si se está dejando influir".

Daniella Navarro sobre Toni: "De repente me lo encuentro en el aeropuerto y estaba diferente. Me quedé loca"

Aunque tuvieron sus momentos de diferencia dentro de la convivencia, Daniella Navarro y Toni Costa mantuvieron una relación muy cercana y cómplice durante su estancia en La casa de los famosos, especialmente en la última etapa del exitoso reality show. Pero eso parece haber quedado atrás. La actriz venezolana reveló en una reciente transmisión en vivo a través de Instagram que el bailarín español comenzó a comportarse diferente con ella una vez que salió de la casa.

"Yo no sé qué tanto dije de Toni que no se lo haya dicho en su cara dentro del 24/7. Yo las dos veces que tuve problemas con Toni fue con la mantequilla de maní y luego con lo del señor este que no quiero ni mencionar, pero luego yo le pedí disculpas a Toni", expresó.

Daniella, quien supera el millón de seguidores en Instagram, contó que el día de la gala final él estaba bien con ella "y de repente me lo encuentro en el aeropuerto y estaba diferente. Me quedé loca", reconoció la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo.

Daniella Navarro Toni Costa; Daniella Navarro | Credit: Mezcalent; Telemundo

"Él estaba con su mamá, casualmente nos sentamos en el mismo restaurante y cuando estábamos en el restaurante yo pedí su cuenta y le escribí una nota linda diciéndole: 'No sé qué te pasa, no sé qué te dijeron, si te lastimé te pido disculpas, creo que tú más que nadie entiende lo que vivimos adentro'. Y se la puse en su cuenta y se la envié. Después nos encontramos en la fila y a mí sí me dio mucho sentimiento, lo abracé, se me aguaron los ojos, igual que a su madre, su madre me dijo: 'Disculpa nada, eso es un juego'. La mamá de él es una divina y pues no sé qué pasó porque creo que a mí me han satanizado demasiado", dijo.

"La verdad no sé qué pasó, no sé si se está dejando influir, no lo sé. Creo que es un hombre adulto, que puede tener criterio propio, que él convivió conmigo, que sintió mi corazón, que allá adentro todos dijimos cosas sumamente feas que dolían y siento que yo en lo particular he sido de las pocas que reconozco mis malas acciones y que he tenido la humildad de pedir disculpas y lo hago desde lo más profundo de mi corazón", aseveró.

Daniella, quien recientemente protagonizó una romántica sesión de fotos junto a Nacho Casano, señaló que a ella también le tocó ver "muchas cosas feas" que Toni dijo de ella dentro de la casa más famosa de la televisión hispana que le dolieron "muchísimo"; sin embargo, aseguró que no le guarda "ningún tipo de rencor a pesar de que yo sí tengo videitos donde hablaba horrible de mí".