¡Para ruborizarse! Daniella Navarro revela el íntimo lugar donde se pone perfume Daniella Navarro le ha sacado los colores no solo a Laura Bozzo y a Salvador Zerboni, sino a todos los que vieron el capítulo de su reality show. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Navarro Daniela Navarro | Credit: John Parra/Getty Images Daniella Navarro es una de las favoritas de los fans de La casa de los famosos. Ahora que el reality está en su recta final, ha hecho una declaración que le ha sacado los colores no solo a Laura Bozzo y a Salvador Zerboni, sino a todos los que vieron el capítulo del reality show. Fue en una de sus intervenciones cuando Navarro confesó un secreto que no todos saben. ¡Se trata del lugar donde la actriz venezolana se aplica perfume! Navarro no solo trata de oler bien en zonas donde normalmente alguien podría notar su aroma —en la nuca, las muñecas— sino también en lugares a los que solo llegan ciertas personas. Daniela Navarro Daniela Navarro | Credit: John Parra/Getty Images "Yo me hecho en todos lados porque uno nunca sabe con quién sueña", dijo a sus colegas. "[Por] si se parece el amor de la vida de uno en un sueño", añadió. En ese momento se vio a la actriz rociando perfume nada más y nada menos que en sus zonas íntimas, algo que descolocó a Bozzo y a Zerboni. "Está perdiendo la cabeza", aseguró este último sobre las costumbres de la venezolana. Sin dudas, Navarro ha expuesto muchas de sus intimidades en el popular programa de Telemundo, sin importarle las opiniones que puedan arrancar. Tanto es así que ha mostrado sin pena su celulitis, sus manchas y las marcas en su cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí, miren esta es mi realidad, sí tengo celulitis, y aunque siempre les digo que el caso de la celulitis no es un tema de vanidad sino de salud, es NORMAL que tengamos, y no es para que se acomplejen, todo lo contrario, se ocupen mis mujeres bellas, siempre les diré que se amen como se ven, pero sí deben ocuparse, tu seguridad no va por tener o no tener celulitis o estrías, tú eres más que eso", comunicó la actriz.

