Daniella Navarro pide oraciones: "Estamos muy tristes. No entendemos nada. Solo sé que tengo el corazón roto [...]" La actriz venezolana compartió este martes a través de las redes sociales una dolorosa noticia que la tiene muy triste. "Les suplico que recen por mi chiquito". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Daniella Navarro presentaba emocionada a través de las redes sociales al nuevo integrante de su familia: Kiko, un perrito que quiso regalarle a su hija Uguiella, de 5 años, y que llenó de felicidad su hogar en Miami. "Luego de mucho pensarlo, ayer me ganó la necesidad a mí. Soy criada con 4 patitas y confirmo que son alegrías para el hogar", compartió la actriz venezolana en Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores. Este martes, la exhabitante de La casa de los famosos recibió una inesperada noticia que empañó por completo la 'luna de miel' que estaba viviendo en México junto al actor argentino Nacho Casano, cuya historia de amor inició en el exitoso reality show de Telemundo. "Perdón estaré ausente. A Kiko me tocó hospitalizarlo y está malito con un virus que son bajas las posibilidades de sobrevivir", dio a conocer con el corazón roto Daniella por medio de sus historias de Instagram. "Ayúdenme, les suplico que recen por mi chiquito". Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro La actriz, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Marido en alquiler y Tierra de reyes explicó que antes de viajar a México llevó al perrito al veterinario para poder irse tranquila "y estaba perfecto". Anoche, sin embargo, "empezó a vomitar" y su madre lo tuvo que llevar al veterinario "inmediatamente". Ahí le dieron la mala noticia: tiene un virus letal para los cachorros y sus posibilidades de sobrevivir son muy pocas. Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Él jamás ha tenido contacto con otros perritos desde que llegó a mi casa. No entiendo nada de esto. Solo sé que tengo el corazón roto en pensar que se me puede ir. A mi hija eso le rompería mucho", reconoció Navarro. "Estamos muy tristes. No entendemos nada. Solo les pido que oren por mi Kiko", dijo visiblemente afectada.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Navarro pide oraciones: "Estamos muy tristes. No entendemos nada. Solo sé que tengo el corazón roto [...]"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.