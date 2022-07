¿Quién es el padre de la hija de Daniella Navarro? Así fue su historia de amor... en fotos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La casa de los famosos Credit: Instagram Daniella Navarro; Telemundo Tras más de 70 días aislada del mundo exterior, la actriz venezolana recibió este martes la visita sorpresa de su hija Uguiella en La casa de los famosos (Telemundo). Madre e hija protagonizaron un emotivo reencuentro que dejó a muchos televidentes al borde de las lágrimas. Pero, ¿quién es el papá de la niña? Daniella, quien ha hablado muchas veces de él en el exitoso reality show, lo conoció en 2013 en su Venezuela natal y, aunque ella juraba que no le gustaban los morenos, el flechazo entre ambos fue inminente. Así fue su historia de amor… en fotos. Empezar galería Así inició todo Daniella Credit: Instagram Daniella Navarro Las vidas de Daniella y el papá de su hija se cruzaron en 2013 mientras ella grababa en Miami la exitosa telenovela de Telemundo Marido en alquiler. Y todo desde la distancia ya que él residía en Venezuela. "Él me enamoraba por teléfono, durante 4 meses era 'buenos días', 'buenas tardes', '¿usted comió?', 'buenas noches', '¿cómo amaneces?', '¿cómo te sientes?', confesó en 2016. "Yo decía 'no me gustan los morenos', pero cada vez que ese hombre me llamaba a mí las piernas me temblaban. Así pasaron los meses en ese jueguito de mensajes y llamadas. Ese hombre jamás dejó de hacerme sentir tan cuidada y querida a la distancia". Una vez finalizadas las grabaciones de Marido en alquiler, Daniella decidió viajar a su país natal para pasar tiempo juntos y, aunque en un inicio llegó a pensar que se trataría solo de una aventura que no iría a más, el flechazo entre ambos fue inmediato y ya no hubo vuelta atrás. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Flechazo Daniella Credit: Instagram Daniella Navarro Ugueth Urbina, beisbolista de profesión, es casi 10 años mayor que Daniella; pero eso no fue un impedimento para que ambos decidieran apostar por su amor y construir una vida juntos. 2 de 7 Ver Todo Romántico mensaje Daniella Credit: Instagram Daniella Navarro "Amo esa sonrisa que me llena de vida, amo cada segundo a tu lado. Gracias por presentarme estas sensaciones únicas y maravillosas, te amo mi vida", eran las palabras con las que Daniella compartía esta romántica instantánea en 2016. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Fruto de su amor Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro El fruto de su amor llegó en 2016 con el nacimiento de Uguiella. "Gracias por ser el padre que eres con mi hija, gracias por tanto amor, gracias por entenderme y respetarme, pero sobre todo gracias por ir de mi mano de manera respetuosa y abundante amor para nuestra hija donde nuestra prioridad es darle un hogar hermoso como lo tiene", escribía en 2019. 4 de 7 Ver Todo Familia de 3 Daniella Credit: Instagram Daniella Navarro La actriz presumía con frecuencia en las redes sociales la bella familia que había formado junto a Ugueth con imágenes tan entrañables como esta en la que los orgullosos papás se encontraban celebrando la llegada del 2019 junto a la pequeña. 5 de 7 Ver Todo La separación Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro Aunque su historia de amor llegó a su fin, Daniella se encargó de dejar claro en abril de 2020 que ambos siempre iban a ir de la mano por el bienestar de su hija. "De la manera que sea, con amor y respeto, transformado o no, porque ambos tenemos una misión: el amor incondicional y felicidad de nuestra princesa y trabajamos duro diariamente la paciencia y aceptación del uno con el otro por el bienestar de Uguiella". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Unidos por su hija Daniella Credit: Instagram Daniella Navarro "No existen ex papá ni ex mamá, este fue el hombre que yo elegí como padre de mi hija y nuestras diferencias como adultos no podemos permitir jamás que interfieran en eso", aseveró la actriz en 2020. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

