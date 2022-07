¡Daniella Navarro y Nacho se dejan llevar! "Prontito apagan la luz" Los primero enemigos y ahora íntimos por fin han escuchado lo que sienten y han dando rienda suelta a las caricias. Así fue su romántica escena durante la madrugada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta el último día, todo lo que pasa en La casa de los famosos es impredecible. ¿Quién iba a decir que entre Nacho y Daniella Navarro, enemigos de cuartos, surgirían sentimientos románticos? Apenas a una semana de que finalice el reality de Telemundo, los dos participantes están más unidos que nunca y no pueden evitar esconder lo que sienten. Después de que las cosas no resultaran con Eduardo y más tarde Zerboni, parece que a la venezolana quien realmente le gusta es el argentino. Y a él también. Esta madrugada, después de una noche de brindis y confesiones entre compañeros, los cuales supieron dejar al lado las diferencias, los tortolitos se quedaron solos y protagonizaron una escena llena de violines. Daniella y Nacho Daniella y Nacho | Credit: La casa de los famosos Tumbados en dos sofás y mirándose frente a frente, Nacho empezó a acariciar el pelo de su compañera, quien parecía estar encantada. En medio de ese momento, la actriz soltó una frase muy reveladora de lo que ambos esperaban que pasase lo antes posible. "Prontito apagan la luz, ¿no?", dijo traviesa ante las risas de su interlocutor. Si pasó algo más, de momento no se ha emitido. Lo que sí hubo fue un claro acercamiento que ya lleva días haciéndose más intenso con sus charlas y momentos cómplices. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos pasaron la tarde noche cocinando juntos para posteriormente disfrutar de una de las últimas veladas con todos sus compañeros. La conexión y la química se hizo notar de inmediato. Brindis, miradas juguetonas, indirectas... Todo indica a que si todo sigue así, podría surgir algo más cerrando con broche de oro el show de Telemundo.

