Daniella Navarro y Nacho Casano, la pareja del momento, protagonizan su primera sesión de fotos juntos Recién salidos de La casa de los famosos, la actriz venezolana y el actor argentino posaron juntos en Miami bajo el lente de la fotógrafa Patricia Grateron de Había una vez una foto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto No logró ganar la segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo), pero Daniella Navarro se llevó de su estancia en la casa más famosa de la televisión hispana una inesperada historia de amor junto al actor argentino Nacho Casano que no puede tenerla más ilusionada. "No logré el premio del dinero, pero la casa me regaló un ser que durante 80 días fue invisible para mí y yo para él, un ser que juzgué de manera muy dura, pero el amor y sus cosas. Solo nos bastó con vernos a los ojos y llegaría la magia, magia que me negaba a aceptar. Pero él tiene esa varita mágica en mi vida", escribía días atrás la actriz venezolana en las redes sociales. Aunque pocos apostaban por su relación, el noviazgo entre ambos va muy en serio, tanto es así que protagonizaron recientemente juntos en Miami una sesión de fotos, la primera como pareja. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto Una sesión de fotos mágica e inolvidable tanto para Daniella como para Nacho, quienes posaron de lo más felices bajo el lente de la fotógrafa Patricia Grateron de Había una vez una foto. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Marido en alquiler y Tierra de Reyes dio un pequeño aperitivo este lunes a través de las redes sociales de lo que fue la sesión de fotos y el resultado dejó muy felices a los fans de la parejita y con ganas de seguir viendo más material. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto "Él todo un profesional y yo tan yo, no paraba de reírme y no podía verlo porque literal lloraba de la risa. Dato curioso, soy súper más tímida que él en fotos aunque ustedes no lo crean", contó Daniella a modo de anécdota sobre el detrás de cámaras de la sesión de fotos. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La concursante de La casa de los famosos quiso también aprovechar la ocasión para dedicar unas emotivas palabras de agradecimiento al hombre que hoy la tiene suspirando de amor. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto "Gracias por la paciencia, gracias por estar y no soltarme, por no correr a pesar de todos mis defectos, gracias por presentarme estas sensaciones que jamás pensé sentir porque no creía con tanta velocidad. No sé si será infinito, pero sí sé que lo siento y vivo un día a la vez", expresó. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto ¡Qué viva el amor!

