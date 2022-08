Daniella Navarro y Nacho Casano conceden su primera entrevista juntos tras salir de La casa de los famosos La pareja estuvo este jueves en el programa La mesa caliente (Telemundo), donde una de sus integrantes, Verónica Bastos, se había mostrado muy crítica con su relación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro Nacho Casano y Daniella Navarro en La mesa caliente (Telemundo) | Credit: La mesa caliente El romance que iniciaron Daniella Navarro y Nacho Casano en la etapa culminante de la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo) tomó en su día por sorpresa a todos debido a que ambos habían sido durante mucho tiempo enemigos declarados dentro del exitoso reality show. Lo que llevó a su vez a muchos a creer que su historia no era real y que se trataba de una estrategia. Uno de los rostros de Telemundo que se mostró más crítico con esta controversial relación fue Verónica Bastos, copresentadora del programa La mesa caliente (Telemundo). Precisamente, la periodista costarricense tuvo la oportunidad de entrevistar este jueves junto a sus compañeras, Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Alix Aspe, a la parejita, que por primera vez concedió una entrevista en televisión tras su salida de La casa de los famosos. "Yo, tengo que admitirlo, fui de las que en el programa –y se lo dije a Dani cuando salió–, que yo decía 'no, no, esto no puede ser, no existe, es estrategia, despierta Daniella'", comenzó reconociendo Bastos, quien no dudó en preguntarles cómo surgió este amor. "¿Cómo surge? Tan inesperadamente para ustedes como para nosotros", se sinceró Casano. "A nosotros mismos nos fue sorprendiendo. De alguna manera nuestro insomnio nos fue uniendo en esas noches de que no nos quedaba otra más que hablar, lo único que había en la casa para hacer era hablar. Las coincidencias, las cosas, el mismo juego, la misma casa nos puso en ese lugar y de ahí no nos quedó otra que hablar. Fue muchísimo tiempo de hablar de todo lo que uno dijo del otro… Creo que la única manera de que hoy estemos así tomados de la mano aquí fue que todo ese pasado se cayó, de que no quedaron cosas ahí atrás, de que nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir". "¿No sentían que estaban traicionando a su cuarto?", les preguntó la periodista teniendo en cuenta que ambos pertenecieron a bandos diferentes y antagónicos entre sí dentro del reality show. "No, la verdad, no porque entre Salvador [Zerboni] y mi persona ya había una fractura con ciertas acciones y, como pueden ver, yo soy una mujer de sentir, de sentimientos", tomó la palabra Daniella, quien admitió que llegó a cuestionarse lo que empezó a sentir en su día por Nacho. "Yo misma me lo cuestionaba, yo decía 'no, no puede ser'. Y decía '¿será que sí me está utilizando?'. Y digo 'pero a mí me gusta que me esté utilizando'", dijo entre risas. Daniella Navarro Nacho Casano y Daniella Navarro en Telemundo | Credit: Instagram Omar Fernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y creo que lo volvería a hacer. Me atrevería a decir que me hubiese encantado verlo días antes como para disfrutarlo más", aseveró. Lo que sucederá en un futuro nadie lo sabe, pero hoy, en el presente, ambos parecen estar disfrutando de su romance. ¡Qué viva el amor!

