Daniella Navarro y Nacho Casano ponen fin a las especulaciones sobre el estado actual de su noviazgo Desde el programa Hoy Día (Telemundo) se comentó este lunes que "se especula" que ambos "han roto" y que "no estarán juntos en San Valentín". La reacción de la actriz venezolana no se hizo esperar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El noviazgo entre Daniella Navarro y Nacho Casano ha sido muy cuestionado desde sus inicios. A pesar de que la pareja se comprometió en diciembre del año pasado durante su viaje por Europa, son muchos los que todavía se atreven a poner en duda la autenticidad de su romance. Este lunes, el programa matutino Hoy Día (Telemundo) presentó una historia exclusiva con el actor argentino en la que se le preguntó precisamente por estos comentarios que recibe a través de las redes sociales que cuestionan su historia de amor con la actriz venezolana. "Mi relación es con ella y con los fans tengo una relación aparte. Cuando quiera hablar de mi pareja o de mi relación lo haré y cuando no, no. Te quieren con tanta intensidad que a veces dices 'bueno, ok, está chido pero tampoco es como que estoy obligado a todo el tiempo a cada momento… '¿Y por qué no subes?' Porque también tengo derecho a mi privacidad", declaró Casano, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos. En la pieza audiovisual se comentó que "se especula" que Daniella y Nacho "han roto" y que "no estarán juntos en San Valentín", lo que generó gran revuelo en las redes sociales. Consciente de la agitación que se había generado, Daniella decidió acabar horas más tarde con las especulaciones desde su perfil de Instagram, donde compartió unas historias en las que se deja ver en compañía de su novio que no dejan lugar a dudas: siguen juntos y muy enamorados. "Él no es Nacho, él no está aquí, nosotros terminamos, pero bueno aquí está, es una ilusión óptica, es un doble de Nacho", comentó de lo más sarcástica Daniella. "Este es un señor que está haciendo el doble de Nacho para que la gente crea que seguimos y habla argentino". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las críticas, rumores y cuestionamientos, la realidad es que Daniella y Nacho están más unidos y enamorados que nunca a 6 meses del inicio de su historia de amor. Los actores no solo tienen proyectos personales en común en puertas, también profesionales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Navarro y Nacho Casano ponen fin a las especulaciones sobre el estado actual de su noviazgo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.