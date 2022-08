Daniella Navarro y Nacho Casano tienen una mala noticia que compartir a sus fans "La decisión no es nuestra. Simplemente nos toca pedir disculpas por todas las molestias", dijo con mucha pena este martes la pareja, cuya historia de amor inició en La casa de los famosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Casano viajó el pasado domingo a Miami para disfrutar de unos días con Daniella Navarro, cuya historia de amor inició en La casa de los famosos; pero también para ultimar los detalles de la obra de teatro en la que ambos se estarían presentando este domingo en Miami junto a otros compañeros del exitoso reality show de Telemundo. Se trata de Descara2, una puesta en escena "llena de irreverencia, desparpajo, engaños y mucha picardía" en la que iban a compartir escenario con Brenda Zambrano, Eduardo Rodríguez, Natalia Alcocer, Julia Gama y Lewis Mendoza. Este martes, para tristeza y desilusión de sus fans, la bella pareja de actores dio a conocer a través de una transmisión en vivo por medio de Instagram que la obra fue cancelada. "Lamentablemente la obra fue cancelada por cuestiones de visas de algunos de los compañeros", informó la actriz venezolana con mucha pena a sus seguidores. Daniella Navarro y Nacho Casano Nacho Casano y Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro El actor argentino explicó que se debe a "cuestiones legales" que exceden de su control. "Nos avisaron a última hora y hay que entender y respetar esa parte. Lamentamos obviamente desde nosotros y nuestro lugar que simplemente somos parte de un grupo de personas que nos contratan, no tenemos responsabilidad en esa parte, la decisión no es nuestra ni pasa por ese lado. Y simplemente nos toca pedir disculpas por todas las molestias". Descarad2 Credit: Instagram Hispanomedio Conscientes de que muchas personas que viven fuera de Miami ya habían comprado sus boletos de avión únicamente para ver la obra, la pareja no ha querido quedarse con los brazos cruzados. "Estamos pensando en hacer una reunión para los fans el día sábado aquí en Miami para poder juntarnos", anunció Casano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hay gente que viene de Orlando, que viene de Tampa, que viene de New Jersey… que vienen de muchos lugares fuera de Miami y solamente venían a la obra y ya tienen su reserva de hotel… Nosotros queremos tener un gesto con todas esas personas, aunque les van a devolver el dinero de las entradas, para que no pierdan su viaje, que no pierdan sus hoteles y sus boletos de avión y queremos reunirnos con ustedes", detalló Navarro. ¡Qué hermoso gesto!

