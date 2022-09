Daniella Navarro y Nacho Casano dan un paso importante en su relación: "No cambiaría la forma de cómo lo hizo por nada del mundo" El pasado 9 de septiembre fue un día muy especial e importante para la bella pareja de actores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La separación geográfica –uno reside en Miami y el otro en México– no ha sido un impedimento para Daniella Navarro y Nacho Casano a la hora de apostar por su historia de amor tras su salida de La casa de los famosos 2 (Telemundo). El actor argentino no dudó en tomar a finales de agosto un avión rumbo a Estados Unidos para estar cerca de la actriz venezolana. "Siempre sentimos algo, al principio fue más odio que otra cosa, pero sentir sentimos. Después se fue transformando en algo mucho más bonito y la verdad que nos quedamos con eso que se fue dando al final [de La casa de los famosos 2]", aseveró recientemente Casano. Aunque su relación no ha dejado de avanzar durante las últimas semanas –Nacho incluso ya convive con la hija de Daniella–, lo cierto es que aún no eran novios oficialmente. "No somos novios oficialmente, no se lo he pedido, estaba programado pero no salió de esa forma y todavía estoy ahí buscándole la vuelta a esa parte", daba a conocer Casano a principios de septiembre en una transmisión en vivo en Instagram. "De facto yo creo que cumplimos los requisitos, pero todavía eso no se ha oficializado y me voy a tomar el tiempo necesario". Daniella Navarro y Nacho Casano Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Patricia Grateron/ Había una vez una foto Ese día tan esperado tanto por Daniella como por los fans de la bella parejita por fin llegó y no pudo ser más especial y romántico. Así lo aseveró la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Marido en alquiler y Tierra de Reyes recientemente por medio de las redes sociales. "No cambiaría la forma de cómo lo hizo por nada del mundo", contó Navarro. Aunque prometió compartir más adelante todos los detalles sobre este esperado momento, la actriz de 39 años avanzó que fue algo "bonito" que le encantó "porque además fue genuino". "Más que poner '¿quieres ser mi novia?' fue otra palabra que me derritió", avanzó la mamá de Uguiella, dejando así con la miel en los labios a sus incondicionales fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se los prometo que se los vamos a contar lindo y vamos a mostrar cómo fue", prometió Navarro, quien cuenta con cerca de 1 millón y medio de seguidores en la red social Instagram.

