Daniella Navarro y Nacho Casano celebran 2 meses juntos con románticos mensajes ¡y un detalle muy especial! La actriz venezolana y el actor argentino están cada vez más enamorados y decididos a seguir apostando por su historia de amor, que tuvo su origen en La casa de los famosos 2. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Fotografía: Patricia Grateron/ Había una vez una foto La relación de Daniella Navarro y Nacho Casano no inició en su día con buen pie en La casa de los famosos 2, pero no es cómo empieza sino cómo avanza y la suya dio un inesperado giro de guion que los llevó, para sorpresa de muchos, del odio al amor. Un amor que nació durante la etapa final del exitoso reality show de Telemundo y por el que ambos no han dejado de apostar una vez que salieron de la casa más famosa de la televisión hispana. Este jueves 29 de septiembre fue un día muy especial para la bella pareja de actores ya que justo se cumplieron dos meses desde aquel mágico beso que se dieron en La casa de los famosos y que dio inicio a una historia de amor que nadie veía venir. Ni Casano ni Navarro quisieron dejar pasar por alto esta fecha tan significativa para su relación y se dedicaron románticos mensajes a través de las redes sociales. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Daniella Navarro "Dos meses de ese primer beso. Dos meses de ilusiones, de caricias, de ternura, de luchar uno al lado del otro, de críticas, de injurias, de conocernos, de aceptarnos, de perdonarnos. De sacar lo mejor dentro de lo peor. Dos meses de desoír tantas voces externas y escuchar al corazón. Dos meses de ti. Dos meses de nosotros. Te sigo escogiendo. Y voy a estar a tu lado siempre, mientras tú y yo podamos vernos con esta mirada. Gracias", escribió el actor argentino desde sus historias de Instagram, donde está a punto de alcanzar el medio millón de seguidores. La actriz venezolana, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Corazón valiente, Marido en alquiler y Tierra de Reyes, entre otras, no se quedó atrás. Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro "2 meses señor Casano que me agarró la mano (bueno y otra cosa) y dije no te voy a soltar. Que bien cumples tus promesas, me agarras duro hasta cuando yo quiero correr. Te quiero Ignacio. ¿Seguimos sumando señor Casano meses y besos?", compartió en Instagram. Detalle muy especial Los actores no pudieron celebrar en persona sus 2 meses juntos ya que ambos se encuentran en países diferentes, pero Casano se las ingenió para hacerle llegar a su enamorada un detalle muy especial: un hermoso ramo de rosas rojas, con tarjeta incluida, que Navarro no tardó en presumir. Daniella Navarro Daniella Navarro con su ramo de rosas | Credit: Instagram Daniella Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta es mi foto favorita. Que felicidad saberme cómplice de esa sonrisa tuya. Esa es tu curva más hermosa", escribió Casano junto a la foto que compartió Navarro en la que posa con su ramo de rosas. Daniella Daniella Navarro posa feliz con su ramo de rosas | Credit: Instagram Daniella Navarro ¡Qué viva el amor!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Navarro y Nacho Casano celebran 2 meses juntos con románticos mensajes ¡y un detalle muy especial!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.