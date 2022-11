Daniella Navarro y Nacho Casano: "Tenemos un anuncio muy especial. Gracias a Dios y a ustedes esto es posible" La pareja de actores hizo este lunes una transmisión en vivo en Instagram para compartir la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo venían avisando desde hace varios días, Daniella Navarro y Nacho Casano tenían "un anuncio muy especial" que hacer este lunes. La pareja de actores, cuya historia de amor nació de una forma inesperada dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana, llevaron a cabo una transmisión en vivo en Instagram para compartir por fin la noticia con sus incondicionales fans. "Tenemos un anuncio muy especial", comenzó compartiendo la actriz venezolana. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Patricia Grateron/Había una vez una foto "Ya es oficial", agregó el actor argentino. Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Patricia Grateron/Había una vez una foto Pero, ¿de qué se trata el anuncio? Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Daniella Navarro Daniella y Nacho dieron a conocer que el 11 de diciembre será un día muy especial para ambos ya que harán en Los Ángeles el lanzamiento oficial de su libro 'Cuando por fin te miré', donde ambos plasman su historia de amor. "Me emociona demasiado", reconoció la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Tierra de Reyes. "Yo veo la historia de Nacho y de Daniella en pantalla como la veían ustedes [y] me emociono, sin decir que soy yo digo 'guau esos muchachos se besaron, no se van a besar…'. Ahora verla plasmada como la ve Nacho, de una manera jocosa y entre mentiras mentiras se van diciendo verdades es bien especial. Además se me infla el corazón saber que lo van a recibir de primera mano de nosotros nuestros verdaderos fans. No va a existir ese libro en ningún otro lugar. El lanzamiento oficial es en Los Ángeles con copias limitadas porque queremos justamente que lleguen a las manos correctas, a las manos de la gente que nos ha querido de verdad". "Va a tener un poco de todo, la verdad es que para los dos es algo, no sé, bonito, no sé cómo describirlo…", expresó por su parte Casano. "Es la historia contada por Nacho, o sea es cómo Nacho ve toda esta historia con comentarios de Daniella Navarro. Entonces tiene esta parte que lo hace muy interesante que van a poder ver la historia desde mis ojos con las críticas y todo lo que pasa por esa cabeza [refiriéndose a Daniella] anotado ahí. Está todo eso ahí. Esta es la versión del libro para que vean que estamos los dos creándolo y haciéndolo y compartiéndolo porque entiendo que es una historia que nació con una cámara delante, que empezó de esa manera y por eso nuestras ganas de seguirla compartiendo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio no terminó ahí. Daniella avanzó que el libro es solo el inicio de un proyecto muy especial que llegará el próximo año y que los unirá por primera vez sobre un escenario. "El libro el año que viene con el favor de Dios se convierte en una obra de teatro interpretada por este señor y por esta señora", anunció Navarro. "Entonces es bien especial". ¡Ya queremos leerlo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Navarro y Nacho Casano: "Tenemos un anuncio muy especial. Gracias a Dios y a ustedes esto es posible"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.