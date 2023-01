El mensaje de Daniella Navarro a sus 'haters' desde la casa de sus suegros en Argentina La actriz venezolana se encuentra desde hace varios días en el país de origen de su novio Nacho Casano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si algo dejó claro Daniella Navarro con su participación en la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos, cuya tercera temporada se estrenará el martes 17 de enero a las 7 p. m., hora del Este, es que es una mujer directa y sin pelos en la lengua que no se queda callada ante nada ni nadie, mucho menos cuando se meten con ella. Así quedó demostrado una vez más este lunes con la reacción que tuvo la actriz venezolana ante las críticas que ha recibido recientemente sobre su físico. Desde la casa de los padres de su novio Nacho Casano en Buenos Aires, Argentina, Daniella respondió con su particular estilo a quienes le han dicho que está gorda. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro "Hay una persona que me está haciendo hater y que ha abierto como 7 cuentas para decirme 'estás gorda, estás gorda'. Y es verdad, sí estoy, tengo todavía como 17 libras de más, pero mira quisieras estar tú gordita así", expresó la intérprete de 39 años a través de sus historias de Instagram mientras mostraba su barriga frente a un espejo. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro La exhabitante de La casa de los famosos 2 aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de empoderamiento a sus seguidores e invitarles a no dejarse llevar por el qué dirán. "Digan lo que digan se tú mismo porque ninguna otra persona va a entender tus circunstancias, solamente tú, así que no dejes de ser tú mismo […]. Así que sean felices y recuerden que la gente feliz no jode", compartió la actriz ante sus más de 2 millones de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y otra cosa importante mis mujeres, como me dice una mujer 'por eso es que los hombres te montan cacho porque si estás gorda…'. Mujeres en serio su físico no tiene nada que ver con las infidelidades de los hombres, si no pregúntenle a Shakira, a Jennifer López, a Jennifer Aniston", señaló Daniella, "así que sáquense eso de la cabeza, si a usted le gusta lucir bien que sea para usted y por usted".

