Daniella Navarro envía mensaje a seguidores: "Lo que no te guste de tu cuerpo, acéptalo. Y si no, ocúpate" La actriz venezolana se dirigió a sus fanáticos con contundentes palabras, y éstos le responden de igual manera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de sus vacaciones por Europa junto a su hija y su pareja, la venezolana Daniella Navarro se dirigió a sus fanáticos con un mensaje de amor propio. Pero más que ser del agrado de sus seguidores, algunos censuraron el escrito de la actriz. "Quiérete con estrías, con celulitis, con manchas, con kilos de más, con kilos de menos, con piernas grandes o flaquitas, quiérete y quiérete mucho", escribió Navarro junto a una imagen en blanco y negro que compartió. "Cuando se amen tanto tanto, ya no se conforman con poco…No importa cómo te vean los demás, lo importante es lo que TU miras en el espejo. Abrázate, perdónate y lo que no te guste de tu cuerpo, acéptalo y si no, ocúpate….y bueno dicen que no existe mujer fea sino sin real [dinero]". Al parecer la broma no cayó en gracia entre algunos de sus seguidores que criticaron el mensaje de la actriz. Aunque la mayoría agradeció el recordatorio sobre la importancia de amarse a sí mismos, otros aseguraron que ella no seguiría lo que predica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Mezcalent "Tu no te quieres [porque] tienes varias operaciones, no te has querido tal como eres", destacó un seguidor. "Si claro como se amaba ella antes de tantas cirugías", escribió otro. "Supongo que el mensaje es después de unas cuantas cirugías estéticas. ¡Claro! [¿]O eres una mujer real[?]", preguntó otro más. La actriz ha hecho caso omiso a los comentarios negativos y continúa viviendo a plenitud su historia de amor al lado del argentino Ignacio Nacho Casano. La pareja se conoció durante su participación en La casa de los famosos de Telemundo, y tras limar asperezas luego de controversiales enfrentamientos, floreció el amor entre ambos. Ahora disfrutan en familia junto a la nena de 5 años de la actriz. "Gracias @daniellanavarros por ser mucho más que mi novia y compañera. Gracias por ser luz, paz y ¡locura! Gracias por no soltarnos la mano", expresó el actor tras su viaje por Madrid.

