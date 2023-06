La lección de madurez de Daniella Navarro tras su ruptura con Nacho Casano La actriz venezolana no está dispuesta a permitir que hablen mal de quien fuera su pareja. Mira el contundente mensaje que compartió en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Daniella Navarro; Nacho Casano | Credit: Telemundo; Jorge Gonzalez/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images Daniella Navarro sorprendió a muchos al anunciar el pasado fin de semana el fin de su historia de amor con el actor argentino Nacho Casano. "Son cuestiones muy personales. Yo soy lo que ven, no finjo ser otra cosa en redes. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación, pero yo Daniella Navarro ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz", escribía la quinta finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos (Telemundo) a través de su perfil de Instagram. El anuncio, como era de esperar, generó una lluvia de reacciones en las redes sociales y abrió la puerta a que mucha gente comenzara a especular y a opinar sobre lo sucedido. La actriz venezolana, quien ha participado en exitosas telenovelas de Telemundo como Marido en alquiler y Tierra de Reyes, no dudó en parar en seco todo tipo de críticas hacia quien fuera su pareja. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Patricia Grateron/Había una vez una foto "Dejen de especular", pidió la exconcursante del exitoso reality show de Telemundo. "Siempre lo voy a querer y apoyar y no voy a permitir que hablen mal de él. Es un gran ser humano y siempre estaré para él cuando me necesite, y siempre, siempre mi hogar y mi familia estará abierto para él, así que no me vengan a hablar mal de él que mi cariño está intacto, pero transformado". Siempre lo voy a querer y apoyar y no voy a permitir que hablen mal de él. Es un gran ser humano y siempre estaré para él cuando me necesite — Daniella Navarro Nacho Casano Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniella, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, dejó claro que "el señor Casano siempre significará algo grande y especial" en su vida. El señor Casano siempre significará algo grande y especial en mi vida — Daniella Navarro Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro "Así que delante de mí jamás permitiré que hablen mal de él", avisó la actriz, dando así una lección de madurez que ha sido muy aplaudida en las redes sociales.

