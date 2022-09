Daniella Navarro honra así a su sobrino fallecido hace un año: "Es mi ángel" En una emotiva ceremonia en el medio del mar, la actriz venezolana rindió un emotivo tributo a su sobrino Andrés Eduardo. "Fue un momento mágico!" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque ya hace unas semanas que salieron de la casa, Daniella Navarro y su novio Nacho Casano siguen viviendo en un nube. Sin embargo, este fin de semana, la actriz venezolana puso un parón a todo para honrar la memoria a su otro gran amor, su sobrino fallecido, Andrés Eduardo. Lo hacía en una emotiva e íntima ceremonia en medio del mar a bordo de un barco. Desde allí, con un hermoso horizonte de frente, dedicó este momento tan personal al joven. "Mi sobrino ya no tiene piernas para caminar, pero Dios me le dio alas para volar", lee una parte de su dedicatoria. Daniella Navarro Credit: Troy Rizzo/WireImage Con un buen puñado de hermosas rosas azules, Daniella comenzó a besarlas y arrojarlas al mar en nombre de su sobrino querido y también en el del resto de personas que ya no están con ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es mi ángel de hace 13 meses, junto a mi abuelita, ayer fue un momento mágico", escribió junto a este video entrañable acompañado de la canción "Sueña", en este caso interpretada por Luis Miguel. "Esta canción se la dediqué a mi sobrino desde que tenía 3 añitos". Andrés Eduardo partía el verano del 2021 luego de más de dos meses de lucha contra un tumor cerebral. "Se me fue el amor de mi vida, estoy rota, no sé qué decir ni qué carajo hacer, no quiero hablar. Lo sentí en mi corazón que hoy era el día. Dios ayúdame, cómo carajo vivo con este dolor, cómo carajo doy fuerza a mi madre y hermana si yo no las tengo carajo", escribió entonces. Hoy tiene más claro que nunca que su sobrino es uno de sus ángeles guardianes.

