Daniella Navarro, su hija y Nacho Casano vacaciones de ensueño en Europa ¡en su primer viaje juntos!

Daniella Navarro

Los exhabitantes de la segunda edición de La casa de los famosos y la hija de Daniella, Uguiella, se encuentran disfrutando de unos días inolvidables en el continente europeo mientras continúan creando memorias juntos.

Viaje de ensueño

A punto de cumplir 4 meses juntos como pareja, Daniella Navarro y Nacho Casano disfrutan de unos días de ensueño en Europa en compañía de la hija de la actriz, Uguiella.

¡Qué bellos!

Toledo, en España, ha sido uno de los lugares elegidos por la pareja para seguir creando memorias juntos.

¿Así o más felices?

"Gracias Dios, gracias vida, gracias Toledo. ¿Qué más puedo pedir?", escribió Daniella junto a esta bella instantánea.

¡Qué beso!

La pareja no ha dudado en pasear su amor por las calles de Toledo, como muestra esta romántica instantánea.

Foto del recuerdo

Daniella y Nacho han tratado de inmortalizar cada uno de los mágicos momentos que están viviendo en Europa.

¡No mires!

La pareja ha querido hacer cómplices a sus incondicionales seguidores de este viaje de ensueño con imágenes tan simpáticas como esta que han compartido en sus redes.

Madre e hija

"Hija amada eres mi mundo. Amo ser tu madre", expresó la que fuera actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Marido en alquiler y Tierra de Reyes.

En París

Daniella, su hija y Nacho también se han dejado ver en la ciudad del amor por excelencia, París, en Francia.

¿Así o más parisinas?

"Hacerte feliz siempre será mi prioridad hija amada. Te amo. Quizás lograr tus sueños no siempre dependerá de mí, pero sí te prometo que haré hasta lo imposible para lograrlo", escribió Daniella junto a esta foto.

Siempre juntos

Después de ver estas fotos no hay duda de que Daniella, Nacho y la hija de la actriz forman una hermosa familia. ¿A poco no?

