Pasar tiempo con su madre y su hija ha sido el mejor bálsamo para el alma de Daniella Navarro tras su salida del reality show La casa de los famosos de Telemundo. "Me siento bien, ya cayendo más en cuenta porque los primeros días me sentía extraña", confiesa la actriz venezolana. "Es como surreal, extraño, paranoico incluso, pero ya bien. Ya me estoy sintiendo más en casa, me voy sintiendo más presente", admite Navarro, quien le dio la bienvenida a People en Español en exclusiva en su hogar en Miami, posando para el lente del fotógrafo Kike Flores con su madre y su hija. "Es mi fortaleza", dice Navarro sobre su pequeña. "Me he refugiado en ella".

Cocinar con su madre y su hija, ir al parque con su perrito salchicha Kiko, o salir a desayunar juntas es algo que la estrella de telenovelas como Marido en alquiler, Corazón valiente y Tierra de reyes atesora.

Adaptarse a su nueva rutina y volver a su realidad tras estar casi tres meses bajo la lupa de las cámaras del reality show no fue fácil. "No te puedo decir que era que pensaba en La casa, estaba como neutro, sin ningún tipo de emoción", confiesa. "Estás procesando y lo que la gente no entiende es que yo estuve encerrada 87 días. Yo subo los escudos, escondo los sentimientos para que nada me afecte. Tengo esa coraza y me mantengo en mi caparazón. Ya estoy más relajada, estoy viviendo más, estoy más presente".

La actriz de 38 años también está viviendo a plenitud su historia de amor con el actor argentino Nacho Casano, de 43 años, otro de los concursantes del reality show. "Estoy ilusionada. Yo nunca he sido enamoradiza, yo he sido coquetona, pero el sentimiento que tengo por Nacho es un experimento nuevo para mí", confiesa. "Yo amo ser feliz, amo tener paz. Yo te quiero y te adoro, pero si me perturbas yo corro. Con Nacho estoy viviendo cosas maravillosas y aprendiendo a no correr. Él me está enseñando y me está aportando cosas maravillosas, y él también está teniendo una luz diferente y está siendo feliz. Nacho es alguien que estuvo dentro de su caparazón encerrado durante tantos años y lo veo tan feliz, espontáneo, tan libre, tan vivo".

Daniella Navarro Credit: Foto: @kikeflorescreator; Peinado y maquillaje: Ingrid Lizzett / @ilizzett

Casano ya conoce a Uguiella, la hija de Navarro, pero se lo presentó como un amigo hasta ahora. "Tengo a mi hija de 5 años que no sabe todavía que Nacho es novio de mami, no lo sabe todavía oficialmente", revela la actriz, quien recibió un hermoso arreglo de rosas rojas de su pareja para celebrar los dos meses que llevan juntos, desde que se dieron el primer beso en el reality show.

Las flores fueron la primera pista para su pequeña. "Cuando ella vio las flores, le dije: 'Son de un amigo que le manda flores a mami'. Ella me estaba diciendo que le gustaba un niño, y yo le digo: '¿Y si yo te digo que también me gusta un niño?'", cuenta Navarro risueña. "Dice: 'Un niño no te puede gustar mamá' Le digo: '¡Bueno, un hombre hija!'. Entonces ahí ya le empecé a entrar un poquito con ese tema".

La actriz dice que su hija se mantuvo alejada de lo que ocurría en el reality show. "Ella no veía nada de La casa. Mi hija estudia y mi mamá veía el programa cuando ella estaba en la escuela. Ella ya me había visto hacer telenovelas y besarme con compañeros de trabajo desde que tiene uso de razón. Me decía: '¿Mami por qué te besabas con ese señor que no era mi papá?' Le decía: 'Tengo un tape en la boca'", recuerda Navarro de cómo le explicaba sus escenas de amor en la pantalla chica. "Es tan inocente. Yo creo que en unos años ya no me lo va a creer. Para Uguiella, La casa era una novela de mamá, no era algo en la vida real".

Lo que sí es real, asegura Navarro es su amor con Casano, historia que el actor argentino está plasmando en una obra de teatro que está escribiendo y que ambos protagonizarán.

"Es impresionante leer lo que vives, y leerlo de quién quieres. Nacho es un gran escritor, pero jamás imaginé que lo que estaba plasmando en papel es lo que nosotros vivimos constantemente. Se van a reír mucho. Nuestra vida o nuestra relación va más allá de lo que la gente ve en las redes sociales, y es lo que vamos a plasmar", dice. "Si a mí me cuentan esta historia, yo digo: 'Eso es montaje, eso es un libreto, yo no creo en eso'. Yo he sido siempre muy grinch en esto de las relaciones, aunque tengo dos relaciones largas. Duré 10 años de casada con Carlos Arreaza, un gran actor venezolano, un gran ser humano que quiero mucho, me llevo muy bien con él. Luego duré siete años con el papá de mi hija, y a ambos les costó mucho conquistarme. ¡Muchísimo! Les costó mucho trabajo porque siempre estaba enfocada en mi familia y en mi trabajo. Y con Nacho fue una magia que no te puedo explicar".

Daniella Navarro Credit: Foto: @kikeflorescreator; Peinado y maquillaje: Ingrid Lizzett / @ilizzett

Si bien vivieron momentos de tensión dentro del reality show, Navarro asegura que experimentaron una conexión de almas. "No creía en cupido. Yo veo los videos y es como cuando se te mete alguien por los ojos. Es una conexión. Sé que es un hombre guapo, pero no sé cómo describirlo, es una emoción, es una ilusión, es unas ganas, es un amor del perdón, porque nosotros nos lastimamos mucho dentro de La casa", admite ella.

Su madre, Carlota Santodomingo, de 63 años, admite que tuvo sus reservas al principio sobre Casano. "A mí no tiene que gustarme, a quien le tiene que gustar es a ella", dice sobre el novio de su hija. "Yo la veo feliz, la veo tranquila y eso es lo importante, que mi hija tenga ese brillo. Es tierno, muy inteligente. Cuando estaba en La casa de los famosos uno decía: 'Uy, esa mirada'. A mí me tocó pedirle disculpas", dice de Casano, quien se ha ido ganando su confianza. Ver a Daniella bien acompañada es lo que más desea. "Mi hija es un ángel en la tierra. Quiero para ella lo mejor de la vida. Para mí es la consentida", dice su madre. "Yo quiero un príncipe para ella, es lo que ella se merece".

Daniella Navarro Credit: Foto: @kikeflorescreator; Peinado y maquillaje: Ingrid Lizzett / @ilizzett

Ver cómo su hija fue atacada verbalmente por otros concursantes del reality show —y cómo ha sido criticada en redes sociales por desconocidos que la juzgan— ha sido difícil para Carlota. "Cada vez que me la ofendían, yo decía '¿pero por qué no la conocen?'. Quien la ofende es porque no la conoce. Fue muy difícil", reconoce Navarro. "Siempre estoy a la expectativa de alguien que se le acerque. Hay personas que la aman, pero siempre vas a encontrar a la persona que la va a agredir y yo no quisiera estar cerca".

Alguien a quien Navarro aún tiene que conquistar es a su suegra, ya que la madre de Casano no ha aceptado del todo al nuevo amor de su hijo. "En Navidad, él tiene tres años sin ver a su papi y quería que yo fuese a Argentina con él a conocer a sus padres", cuenta la actriz. "Bueno, a su madre, todavía no. Como buena madre, ella no está cómoda con lo que pasó dentro de La casa, igual que mi madre, y le toma un poco más de tiempo para recibirme y lo respeto. Como madre, la entiendo. Si con mi hija se meten como yo me metí con su hijo, yo no la trato. Yo la corto en cuadritos. Entiendo como madre el punto, pero espero que me de la oportunidad de conocerla".

Daniella Navarro y Nacho Casano Credit: Cortesía de Daniella Navarro

Navarro también quiere pasar la época navideña en Bogotá con su madre y sus dos hermanos, que viven en Colombia. "Yo no quiero dejar de estar con mi familia porque hemos pasado unos años bien difíciles. Mi hermano va a ser papá por primera vez", cuenta la actriz, quien pronto se convertirá en tía de un varón.

Antes de decidir cómo pasarán el fin de año, la pareja irá en noviembre a un viaje mágico junto a Uguiella. "Me los llevo a París, [vamos] con mi hija, y ahí es oficialmente donde lo quiero involucrar, él va a hablar con ella, vamos a hacer algo simbólico", dice Navarro, quien en ese viaje a Francia le presentará oficialmente al actor a su princesa como su pareja. "Voy a viajar con ambos a la ciudad del amor", dice ilusionada.

Daniella Navarro Credit: Foto: @kikeflorescreator; Peinado y maquillaje: Ingrid Lizzett / @ilizzett

También la ilusiona retomar su carrera actoral. "Ya la semana que viene voy a audicionar con diferentes cadenas. Yo siempre voy a adorar y querer a Telemundo —donde yo hice mi carrera internacional— pero siempre voy a estar donde hay trabajo, que me guste el proyecto", afirma. "Lo que más deseo hacer es proyectos de telenovelas, series, volver a la actuación, que es lo que me apasiona".

Daniella Navarro y Nacho Casano Credit: Cortesía de Daniella Navarro

Eso sí, confiesa que tras salir del reality show necesitaba un descanso de las cámaras y el ojo público. "No había querido hacer ni castings. Me habían llamado para hacer audiciones. Cuando salí fue todo muy invasivo y yo decidí no hacer más entrevistas porque era ir o a defenderme, o a hablar mal de alguien. Ya tuve suficiente. Nunca me he caracterizado por eso. Salieron demonios de mi dentro de La casa, pero ir a hacer entrevistas era o defenderme o hablar de calumnias, hablar mal de mis compañeros y no deseo hacer eso", afirma. "Me quiero quedar con lo bonito que viví, no quiero llenar mi corazón de rabia".

Lo que más agradece es haber encontrado en La casa a su actual pareja. "Con Nacho, nosotros queremos vivir ya juntos, donde tengamos trabajo los dos. Mi hogar principal siempre va a ser Miami por mi hija, y eso él lo tiene claro y él no está cerrado", dice sobre el actor, quien vive y trabaja en México y ha viajado al sur de la Florida a verla.

Daniella Navarro y Nacho Casano Credit: Cortesía de Daniella Navarro

"Él pudiese ahora venir y vivir juntos, pero tengo una hija y no se puede. Hay que ir poquito a poco, por el tema de Uguiella, que es mi prioridad siempre, y él está respetando eso", dice. "Nosotros nos estamos conociendo. Estamos ahorita en una luna de miel en que todo es perfecto. Sentimos que tenemos muchos años juntos, pero yo no puedo involucrar en mis sentimientos y mis emociones a mi princesa".

Daniella Navarro y Nacho Casano Credit: Cortesía de Daniella Navarro

Si bien llevan dos meses de noviazgo, ya han pasado seis meses desde que se conocieron en su llegada al reality show.

"Él ya me pidió que sea su novia, me dio unos anillos que simbolizaban nuestra unión, para marcar. Le digo: 'Me siento como un ganado'. Me dice: 'Yo no voy a marcar ninguna vaca', porque es vegano", bromea ella.

"Ha hecho muchas cosas lindas, él es impresionante porque nada de lo que ha hecho conmigo lo ha hecho en su vida. Me parece superlindo y tierno que esté experimentando a sus 43 años cosas nuevas", dice de su novio, quien al igual que ella se ha enfrentado a quienes han puesto en tela de juicio su relación. "Creen que tienen el derecho de opinar y juzgar simplemente porque estábamos en la pantalla. Él ha sido muy valiente al igual que yo".