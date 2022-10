Su embarazo fue una etapa agridulce, ya que aunque la ilusionaba infinitamente convertirse en mamá, su salud se vio afectada. "Yo pasé todo el embarazo con las piernas hinchadas, deformes, con dolor que no me las podían ni tocar. El papá de mi hija me ponía hielitos para calmarme", cuenta sobre su expareja.

La actriz de telenovelas como Tierra de reyes, Corazón valiente y Marido en alquiler admite que vivió una pesadilla. "Fuimos a un médico aquí y nos cobraban un dineral. Me querían cortar las piernas. Fuimos a emergencias y me querían cortar las piernas. Mi mamá me decía ¿qué hacemos?", recuerda de ese angustioso momento. "Yo me fui para un parque y empecé a brincar con mi hija", cuenta de cómo afrontó esa aterradora prueba, sin perder la fe.

Esta vivencia la ha enseñado a agradecer a profundidad cada minuto con salud y en compañía de sus seres queridos. "Al final del día eso me ha fortalecido. Si algún día me tengo que cortar una pierna, voy a hacer una campeona con una sola pierna", afirma. "Si llegara a pasar, Dios quiera que no. Uno aprende a no quejarse. Lo único que me puede derrumbar es la pérdida de un ser querido más. Dios no te da pruebas que tú no puedes superar. Soy una mujer aferrada a Dios. Es lo que quiero dejarle a mi hija: 'que la vida no es un día más, es un día menos', y hay que vivir, hay que ser feliz, no hay que quejarse por tonterías".