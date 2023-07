Daniella Navarro habla con Carlos Adyan tras el fin de su noviazgo con Nacho Casano: "Había prometido no hablar de eso, pero..." La actriz venezolana abrió su corazón al conductor de En casa con Telemundo. "Aunque yo estoy diseñada para aguantar sí hay cosas que uno tiene que decir". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro Daniella Navarro habla en exclusiva con Carlos Adyan | Credit: TELEMUNDO El pasado 25 de junio Daniella Navarro anunciaba a través de las redes sociales el fin de su noviazgo con Nacho Casano: "Tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. Yo no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás". Ahora, tan solo una semana después, la que fuera concursante de la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos ha concedido una entrevista exclusiva al conductor de Telemundo Carlos Adyan en la que habla sin pelos en la lengua sobre lo sucedido entre ella y el actor de origen argentino. La entrevista se emitirá este miércoles en En casa con Telemundo, pero desde el perfil de Instagram del programa ya se ha publicado un avance a modo de aperitivo. "La pregunta que tengo yo y la pregunta que seguramente tiene el público en casa es qué realmente pasó", le preguntó directamente el presentador puertorriqueño, quien la semana pasada anunció su compromiso con el ejecutivo de televisión Carlos Quintanilla. Carlos Adyan Carlos Adyan entrevista en exclusiva a Daniella Navarro | Credit: Instagram Carlos Adyan "Mira Carlos, yo había prometido no hablar de eso, pero sabes qué… Aunque yo estoy diseñada para aguantar sí hay cosas que uno tiene que decir", comenzó diciendo la actriz venezolana. Yo había prometido no hablar de eso, pero sabes qué… Aunque yo estoy diseñada para aguantar sí hay cosas que uno tiene que decir — Daniella Navarro El avance muestra varias declaraciones de Daniella que prometen dar mucho de qué hablar cuando se emita esta tarde la entrevista y se revele el contenido completo de la misma. A continuación, reproducimos algunas: Y esto lo sabe Nacho y esto no va a ser secreto y esto no lo voy a lastimar porque él lo sabe… — Daniella Navarro Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: TELEMUNDO Esto también empezó a sonar en mi cabezita de decir y si el día de mañana yo me separo de él… — Daniella Navarro No la soporto, es una persona sumamente manipuladora — Daniella Navarro Daniella Navarro Daniella Navarro habla en exclusiva con Carlos Adyan | Credit: TELEMUNDO Es muy fácil engañar a la gente en redes sociales, es muy fácil…. — Daniella Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Habrá que esperar hoy a En casa con Telemundo para ver la entrevista completa y conocer la versión íntegra de Daniella respecto a su relación con Casano. La cita es a las 2 p. m., hora del Este, por Telemundo.

