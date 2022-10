Daniella Navarro abrió las puertas de su hogar a People en Español y habló sobre momentos que han marcado su vida. La actriz venezolana hoy vive una etapa de plenitud junto a su novio, el actor argentino Nacho Casano, a quien conoció cuando ambos concursaron en el reality show La casa de los famosos de Telemundo.

"Estoy ilusionada. Yo nunca he sido enamoradiza, yo he sido coquetona, pero el sentimiento que tengo por Nacho es un experimento nuevo para mí", confiesa. "Yo amo ser feliz, amo tener paz. Yo te quiero y te adoro, pero si me perturbas yo corro. Con Nacho estoy viviendo cosas maravillosas y aprendiendo a no correr. Él me está enseñando y me está aportando cosas maravillosas, y él también está teniendo una luz diferente y está siendo feliz".

Navarro, de 38 años, recordó etapas menos felices en su vida, y contó cómo logró sanar heridas emocionales. "Yo venía con una depresión que no quería afrontar y hasta que perdí a mi sobrino fue que me di cuenta que tenía que pedir auxilio", cuenta la actriz sobre la trágica muerte de su sobrino Andrés Eduardo.

Daniella Navarro y Nacho Casano

"Nació con una bacteria que se le alojó en las caderas. Esa bacteria se le alojó en el fémur. Lo operaron varias veces. Murió con 24 años. Fue un guerrero", cuenta Carlota Santodomingo, madre de Daniela Navarro, sobre la muerte de su nieto, tragedia que afectó profundamente a su familia. "Somos muy fuertes. Daniella nos ha mantenido muy unidos a todos", añade su madre.

La familia también tuvo que afrontar la pérdida de la abuela materna de Daniella el año pasado, quien falleció en Venezuela. Su hija Uguiella, de 5 años, y su madre, son su mayor motivación. "¿Ya que me puede doler? Después de perder a mi abuela y a mi sobrino", confiesa la actriz, quien logró superar una fuerte depresión en el 2021, antes de entrar al reality show.

Daniella Navarro

"Busqué ayuda. Tuve que ir a terapia, hacerme tomografías, todo lo que te puedes imaginar. Cuando fui a la farmacia y vi todos los medicamentos que tenía que tomar, me quedé mirando a mi bebé que la había dormido y pensé: '¿en serio Daniella, tú tienes que tomarte todo eso?' Ella no lo merece. Y dije: 'yo salgo de esta'. Mi psicólogo y mi psiquiatra me dijeron 'no Daniella', pero yo salí adelante sola, viendo a mi hija, sabiendo que ella no merece tener una mamá que no le gane a esto", dice sobre la profunda tristeza que sintió en aquella etapa. "Sí me diagnosticaron con una depresión severa y me habían recomendado que me internara por siete días", revela Navarro, quien asegura que logró superar esta crisis refugiándose en su familia. "Mi hija ha sido mi fortaleza y yo soy el bastón de todos ellos".

Daniella Navarro

En el reality show, la estrella de telenovelas confesó que fue abusada sexualmente por su abuelo, el padre de su madre.

"Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo", dijo entre lágrimas ante las cámaras de Telemundo. "Y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto, y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón", compartió Daniella, quien decidió callar lo sucedido por años. "Me lo guardé hasta mis 25 años".

Buscar la ayuda de profesionales de salud mental la ayudó a sanar, cuenta la actriz. "Antes de ir a La casa te hacen pruebas psicológicas, y tienen que hablar con mi psicólogo y mi psiquiatra. Dije: 'no voy a pasar la prueba'", recuerda Navarro. "Pero cuando vi el informe de mi psiquiatra se me salieron las lágrimas, porque dijo: 'Daniella está más que lista".

Daniella Navarro y Nacho Casano

Dentro de La casa de los famosos encontró un amor verdadero en Casano, de 43 años, con quien tiene planes de viajar en noviembre a París junto a su hija.