Daniella Navarro cuenta el percance que vivieron Nacho Casano y ella en un supermercado en Miami Aunque la mayoría de la gente ha sido muy linda y respetuosa con su noviazgo, no ha faltado la persona que ha hecho comentarios de lo más impertinentes sobre su relación frente a ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su historia de amor surgió de la manera más inesperada durante sus últimos días de convivencia en La casa de los famosos (Telemundo), pero Daniella Navarro y Nacho Casano han demostrado con el paso de las semanas que su noviazgo iba, y va, muy en serio. El actor argentino se encuentra desde hace varias semanas en Miami, donde reside Daniella con su hija Uguiella, disfrutando al máximo de su noviazgo con la bella actriz venezolana. "Yo no sé cuánto tiempo podamos durar, pero lo que duremos lo vamos a pasar bien. Nos vamos a disfrutar", aseveró Daniella en una reciente transmisión en vivo en Instagram. Pero, ¿será que la parejita tiene planes de tener un bebé pronto? Daniella Navarro Nacho Casano; Daniella Navarro | Credit: Instagram (x2) "Señores, por ahora déjennos disfrutarnos, por ahora no está en planes. No estamos cerrados a la posibilidad, pero por ahora yo no quiero bebés porque tengo a mi hija de 5 años que me requiere demasiada atención", respondió la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo. "Yo me quedaría con un solo bebé, con mi sola hija, yo estaría feliz con ella", reconoció. "Pero si él me dijera: 'Mira Daniella yo quiero tener una hija'. Yo le doy con todo el amor del mundo mi vientrecito, pero si me lo preguntan a mí yo estoy bien con una princesita nada más". Situación incómoda Aunque la mayoría de la gente ha sido muy linda y respetuosa con su noviazgo, no ha faltado la persona que ha hecho comentarios de lo más inoportunos e impertinentes frente a ellos sobre su relación, como sucedió recientemente mientras ambos estaban comprando en un supermercado. "Estábamos en un supermercado y una señora nos dijo: '¡Míralos aquí y la gente no daba ni un peso por ustedes!'. Sentí como una cosa así", reconoció Daniella. "Lo dijo odiosita", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de llenarse de enojo y dar una contestación de la que luego pudiera arrepentirse, la actriz contó que optó por respirar profundo y responderle de una forma muy directa pero educada. "Yo le dije: 'Sí, para que vea que estamos haciendo mercado juntos'", relató.

