Daniella Navarro se rompe en La casa de los famosos con su confesión más dolorosa: fue abusada de niña "No quería romperle el corazón [a mi mamá] diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón", expresó entre lágrimas la actriz venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: La casa de los famosos Amada por unos y criticada por otros, Daniella Navarro no está dejando indiferente a nadie con su participación en La casa de los famosos (Telemundo). La actriz venezolana abrió como nunca su corazón este domingo en el reality show de Telemundo a través de su curva de la vida e hizo algunas confesiones hasta ahora desconocidas sobre su pasado que dejaron a muchos televidentes conmocionados. Entre lágrimas, la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Tierra de Reyes y Marido en alquiler confesó por primera vez públicamente que fue abusada de niña por su abuelo. "Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo (rompe a llorar) y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón…", compartió Daniella, quien decidió callar lo sucedido por años. "Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermano, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años". Pero este, desafortunadamente, no es el único dolor que guarda la actriz en su corazón. Daniella también contó que estuvo a punto de perder sus piernas tras la llegada de su hija. Su drama, explicó, inició cuando se casó a los 21 años y la presión por cumplir con los estándares de belleza la llevó a inyectarse sustancias en las piernas. "Como me casé tan jovencita mis emociones y mi autoestima, que no venía muy bien por todo lo que ya han visto, no estaba reafirmada y esta persona en vez de ayudarme la empeoró y empecé a hacer cosas que no debía hacer como poner sustancias en mi cuerpo que no eran correctas, inyectarme [en las] piernas por tratar de compensar el estándar que no era el mío", relató. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una decisión que tuvo consecuencias muy graves con el paso de los años. "Con la llegada de mi princesa empiezo a sufrir un problema en mis piernas cuando estaba embarazada y se corría el riesgo de que si hacía tratamiento mi hija podía venir con alguna condición. Era que mi hija estuviera bien o eran mis piernas y yo decidí que fuera mi hija y no quise hacer más tratamiento", explicó. Lo peor estaba por llegar. "En el 2019 un médico dijo que ya no podía hacer nada por mis piernas y que para que no tuviera una trombosis o algo referente al corazón iban a tener que cortar un pedazo de mis piernas. Mi madre y yo trabajamos hasta más no poder [con] los tratamientos que nos sugerían, pero en los Estados Unidos ningún funcionó y yo decía que si me iban a quitar una parte de mi cuerpo lo hicieran en mi país". Afortunadamente, "cuando llegué a mi país un doctor encontró un tratamiento que me ha mantenido tranquila y alejada de cortarme alguna de mis piernas". La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Daniella Navarro se rompe en La casa de los famosos con su confesión más dolorosa: fue abusada de niña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.