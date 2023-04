Daniella Navarro comparte el doloroso momento que atraviesa tras su cirugía estética La actriz no está bien. "Soy luz, alegría, pero en estos momentos nada de eso". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La alegría y la positividad son las cartas de presentación de Daniella Navarro. Pero también la sinceridad a la hora de contar las cosas. Por eso, la actriz no se ha escondido ante las preguntas de sus seguidores y ha reconocido no estar atravesando un buen momento. A través de un escrito en las redes, cuenta qué le está pasando y porqué no está bien. "Lloro, río, extraño, anhelo, me frustro y así voy. Soy luz, soy alegría, pero en estos momentos, nada de eso soy", escribió en sus historias de Instagram. Daniella informaba hace unos días de su entrada en quirófano para hacerse un par de retoques, en el pecho y en la zona abdominal. Aunque lo hace desde un punto de vista estético, también tiene que ver con aspectos de la salud que explicó con detalle. Daniella Navarro Daniella Navarro no atraviesa por un fácil momento | Credit: IG/Daniella Navarro Por ahora, no ha compartido el resultado final, pero prometió hacerlo tan pronto estuviera recuperada y sin hinchazón. Mientras su público está a la espera de verla, la actriz ha compartido este mensaje triste, a la vez que esperanzador, pues, para ella, rendirse no es una opción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amo tocar fondo porque vengo con mayor impulso, me aferro a Dios en todo lo que pasó. Eso sí, agárrense porque vengo en 5D. Lo más fuerte es no tener a mi hija cerca, eso me está matando", admitió en su mensaje. Daniella Navarro Mensaje de Daniella Navarro | Credit: IG/Daniella Navarro En el mismo asegura que no está hablando con nadie que no sean su bebita y su madre, "del resto no tengo las fuerzas ni ganas", expresó. Un escrito del que se deduce que todavía sigue recuperándose de la compleja intervención. "La Navarro vuelve pronto, con el favor de Dios", concluyó.

