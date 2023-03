Daniella Navarro celebró así el cumpleaños de su hija Con emotivas fotos, videos y estas amorosas palabras, Daniella Navarro celebró el sexto cumpleaños de su hija Uguiella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Navarro se emocionó al celebrar el sexto cumpleaños de su hija Uguiella. La actriz venezolana le dedicó unas amorosas palabras a la niña en Instragram. "Hoy el amor de mi vida, mi milagro de vivir cumple 6 años", escribió. "Seis años que está pequeña gigante me devolvió las ganas de no rendirme, esta gigante me dio alas de acero, 6 años conociendo el amor más grande incomparable de la vida". La exconcursante de La casa de los famosos (Telemundo) compartió fotos y videos de su hija a lo largo de los años, desde su embarazo. "Amo ser tu mamá Uguiella, no te puedo prometer estar siempre para ti, pero si te puedo asegurar que mientras Dios me regale vida y salud, mi vida es tuya", añadió. "Siempre quiere verte esa niña feliz, noble, alegre, loquita como tu mami, original. No sigues modas, creas las tuyas, una personalidad que por donde pasas llenas de luz, eres una niña llena de amor". La actriz de telenovelas como Tierra de reyes, Marido en alquiler y Corazón valiente expresó su devoción por su hija. "Lo único que me importa en esta vida es verte feliz y plena. Siempre seré, hasta que Dios quiera, tu escudo en esta vida". Daniella Navarro Credit: Foto: @kikeflorescreator; Peinado y maquillaje: Ingrid Lizzett / @ilizzett La pareja de Nacho Casano también agradeció a su madre Carlota por ser un apoyo en la crianza de su hija. "Gracias a mi madre por ir de mi mano siempre en estos 6 años. Te amo mami Carlota, ya tenemos una muchachita de 6 años que casi nos alcanza en tamaño". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz también consentirá a la carismática niña con una fiesta de cumpleaños. ¡Felicidades!

