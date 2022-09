¡La familia crece! Daniella Navarro anuncia la llegada de un nuevo integrante a su hogar La quinta finalista de La casa de los famosos 2 (Telemundo) compartió este martes la noticia a través de las redes sociales. Su hija Uguiella, sin duda, era la más emocionada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El proceso de volver a la realidad luego de haber permanecido tres meses aislada del mundo exterior mientras concursaba en la segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo) no ha sido fácil para Daniella Navarro. La actriz venezolana, quien supera el millón de seguidores en Instagram, ha ido retomando poco a poco sus rutinas. Mientras su noviazgo con Nacho Casano va viento en popa –ya por fin son novios oficialmente–, Daniella sorprendió este martes a sus seguidores con una feliz noticia que nadie veía venir. La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Corazón valiente, Marido en alquiler y Tierra de Reyes anunció para sorpresa de muchos que ha decidido agrandar su familia. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro "Les tengo que contar algo…", comenzó compartiendo Daniella en sus historias de Instagram. Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro Su hogar tendrá un nuevo integrante, pero no es lo que muchos están pensando... ¿o sí? Daniella Navarro Daniella Navarro | Credit: Instagram Daniella Navarro La familia crece La exhabitante de la casa más famosa de la televisión hispana decidió regalarle este martes a su hija Uguiella un perrito, una sorpresa que puso muy feliz a la carismática niña. Daniella Navarro Uguiella posa con el nuevo integrante de la familia | Credit: Instagram Puppies by Z "Vine porque ya definitivamente en la casa hace falta un puppy y vine por un salchicha que me tenía vuelta loca y cuando llegué me encantó un maltés y un pomerania. Se lo quiero dar de sorpresa a Uguiella pero decidí mejor buscarla a ella", contó en las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras pensarlo detenidamente, la actriz y su hija finalmente se decantaron por uno. Daniella Navarro Uguiella feliz con el nuevo integrante de la familia | Credit: Instagram Puppies by Z "Oficialmente ya soy abuela", dijo Navarro de lo más emocionada.

