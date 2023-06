Daniella Navarro anuncia el fin de su noviazgo con Nacho Casano: "Yo no puedo quedarme en donde no soy feliz" La historia de amor entre los exparticipantes de La casa de los famosos 2 llegó a su fin. "Ya no era feliz con muchas cosas", aseveró la actriz venezolana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniella Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Patricia Grateron/ Había una vez una foto; Instagram El noviazgo de Daniella Navarro y Nacho Casano llegó a su término. La actriz venezolana anunció este domingo a través de sus historias de Instagram el fin de su relación con el actor argentino, cuya historia de amor inició hace justo un año en la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo La casa de los famosos. "Tomé la decisión por mí porque amo ser feliz. No puedo fingir. Lo siento", comenzó compartiendo Daniella ante sus más de 2 millones de seguidores de Instagram. "Estoy bien, alivianada de ya soltarlo", continuó. "La vida no es Instagram. Prefiero quedar como mala, pero como falsa jamás. Piensen lo que quieran. Pónganme a mí como la mala, total yo y la gente que me ama saben quien soy". La actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como Tierra de Reyes y Marido en alquiler le deseó "lo mejor al señor Casano en todos los aspectos de su vida" y pidió "disculpas" a las nachiellas –así se hacen llamar las fans de la pareja que conformaban–, "pero yo no puedo quedarme en donde no soy feliz para complacer a los demás", señaló. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano Daniella prometió hacer pronto un en vivo para hablar más al respecto, pero dejó claro que "de mi boca jamás saldrá nada negativo de alguien que por un momento nos hicimos feliz". "Son cuestiones muy personales. Yo soy lo que ven, no finjo ser otra cosa en redes. Gracias por el cariño a lo que fue nuestra relación, pero yo Daniella Navarro ya no era feliz con muchas cosas y yo me quedo solo en los lugares donde soy feliz", finalizó la intérprete de 39 años. Daniella Navarro Credit: Instagram Daniella Navarro Hasta el momento Casano no se ha pronunciado al respecto. Del odio al amor Las vidas de Daniella y Nacho se cruzaron el año pasado en La casa de los famosos 2, donde ambos pasaron de ser enemigos acérrimos a iniciar durante los últimos días de concurso una inesperada historia de amor que fue muy cuestionada en las redes. "Al final conocí un ser humano que durante 80 días no logré ver porque no me lo permití. Pase lo que pase solo él y yo sabemos que fue genuino y que no le hice daño a nadie. El hombre que por 80 días no quise ver me regaló 6 días maravillosos y si tengo que pasar todo lo que pasé al salir para vivirlo lo volvería a pasar", compartía la actriz nada más salir de la casa. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Daniella Navarro A pesar de los momentos de tensión que vivieron dentro del reality show, ambos decidieron apostar por su relación. "No creía en cupido. Yo veo los videos y es como cuando se te mete alguien por los ojos. Es una conexión. Sé que es un hombre guapo, pero no sé cómo describirlo, es una emoción, es una ilusión, es unas ganas, es un amor del perdón, porque nosotros nos lastimamos mucho dentro de La casa", admitía Daniella en octubre del año pasado. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Daniella Navarro SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vacaciones juntos, mensajes románticos en redes… A punto de cumplirse un año del inicio de su noviazgo, todo parecía que marchaba a las mil maravillas entre ellos. De hecho, hace tan solo unas semanas Casano viajaba a Miami para acudir a la graduación de kínder de la hija de Daniella. "Gracias Nacho por tu paciencia al entender que mi prioridad siempre será mi hija, por ir con ella y tenerle esa paciencia que nos tienes a ambas (ríe). Mi hija te adora y tú a ella y para mí eso es importante sin importar las circunstancias que nos vengan o el futuro que nos toque juntos o no, eres parte de esta familia", fueron las palabras que le dedicó en ese momento la actriz. Nada hacía presagiar entonces que su historia de amor tenía los días contados.

