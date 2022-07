¡Daniella Navarro y Alejandra Espinoza comparten un amor del pasado! El corazón de ambas actrices ha palpitado por un famoso compañero de trabajo, aunque en diferentes momentos y circunstancias. ¿Quién es el actor que le ha robado besos a ambas intérpretes? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Así, de primeras, a parte de su incursión en el mundo de las telenovelas, Daniella Navarro y Alejandra Espinoza no parecen tener nada en común. Comparten el amor a sus hijos y a su profesión, pero poco más. Mientras la venezolana está soltera y sin compromiso, la también conductora ha formado una familia con su marido Aníbal Marrero y su hijo Matteo. Sin embargo, hay algo de su pasado que les une, un amor apasionado con el mismo actor que ambas han vivido de manera diferente y bajo otras circunstancias. ¿Quién ha sido el galán encargado de enamorarlas dentro y fuera de la pantalla? Alejandra Espinoza y Daniella Navarro Alejandra Espinoza y Daniella Navarro | Credit: IG/Alejandra Espinoza Telemundo/Daniella Navarro Pues se trata de Gonzalo García Vivanco. En el caso de Alejandra su amor no ha ido más allá de los guiones de su más reciente trabajo, Corazón guerrero, telenovela con la que la mexicana se estrena como actriz estelar. La unión profesional entre Ale y su compañero ha dado lugar un bonita amistad que, en su momento y frente a las cámaras, ayudó a que se lograse esa química tan necesaria entre los protagonistas de novela. Fue un romance ficticio con el que convencieron al público. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Por su parte, Daniella también vivió un romance, esta vez fuera de la pantalla, con Gonzalo. Ambos fueron compañeros en la serie Relaciones peligrosas, donde se dice que saltaron las chispas. Su unión sentimental traspasó las cámaras, siendo corta pero intensa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También volvieron a coincidir años después en la producción de Telemundo, Tierra de reyes, esta vez unidos tan solo por el cariño y el compañerismo. Tierra de reyes Elenco de Tierra de reyes | Credit: Mezcalent Ambas mujeres viven su momento profesional más álgido. Mientras Alejandra acaba de terminar su primer protagónico y lee nuevos y jugosos proyectos, Daniella se debate el premio en La casa de los famosos de Telemundo con sus compañeros. Su entrega en cada proyecto es otro punto común.

