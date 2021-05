Daniella Álvarez confirma que está soltera. Terminó con su novio después de su cirugía La modelo y presentadora colombiana Daniella Álvarez ha vuelto a la soltería. Esto le confesó a People en Español sobre sus deseos de convertirse en madre en un futuro y formar una familia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Daniella Álvarez ha vuelto a la soltería. La exreina de belleza colombiana confirmó que ha terminado su noviazgo con el actor español Lenard Vanderaa. La modelo y presentadora colombiana de 32 años ha sido una gran motivación y ejemplo de fortaleza para otros después de que le amputaran una pierna el año pasado. Vanderaa se mantuvo a su lado mostrándole su amor y apoyo después de la cirugía. Álvarez perdió la pierna izquierda a causa de una isquemia que sufrió y habló con People en Español sobre cómo cambió su vida después de esta crisis de salud. "Todo pasa por algo, este era mi destino, esta es mi misión y no hay nada más bonito, nada que me llene más el corazón que poder servir, poder ayudar", dijo a People en Español sobre cómo se convirtió en life coach y motivadora después de su amputación. Ya hace más de un año de cuando entró al quirófano en Colombia el 15 de mayo del 2020 para extraerle un tumor del abdomen. Esta operación se complicó y terminó en la amputación de su pierna izquierda el 13 de junio del 2020. Su familia y su entonces novio, Lenard Vanderaa, fueron incondicionales en su proceso de recuperación. Álvarez compartió varias fotos de su pareja acompañándola en el hospital y ayudándola a comenzar una nueva vida con la prótesis en su pierna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniella Alvarez Credit: (Deidra Wilson/LatinContent via Getty Images) Hace unos meses comenzaron los rumores de separación cuando Álvarez dejó de publicar fotos con su amado en redes sociales. En abril, Vanderaa expresó en su cuenta de Instagram que estaba en su natal España porque las autoridades migratorias en Colombia le habían negado la visa de residencia y trabajo en este país. En febrero, Álvarez contestó preguntas de sus seguidores en Instagram y los aconsejó sobre cómo superar una ruptura amorosa. "Terminar con una persona que uno quiere, con la que una ha vivido momentos muy especiales, con la que una ha compartido tantas cosas, es super difícil, pero para todo en la vida siempre hay que hacer un duelo", dijo. Al cumplirse un año de cuando inició su crisis de salud en mayo, Álvarez compartió un conmovedor mensaje donde confirmaba su separación del actor español. "El que me demostró cada día el significado del amor incondicional Lenard Vanderaa. Hoy no estamos juntos, pero el significado que tiene en este proceso no lo puedo explicar con palabras. Gracias infinitas", expresó. Álvarez—quien fue coronada Miss Colombia en el 2011— reveló a People en Español que sueña con ser mamá y sigue abierta al amor. "No ha llegado el momento idóneo para ser mamá, pero sin duda espero que llegue", dijo. "Creo que seré la mujer más feliz del mundo ya cuando tenga mi familia, mi esposo, mis hijos, mi hogar".



