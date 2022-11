Daniella Álvarez se lastima el pie tras caminar descalza sin plantilla ortopédica La exreina de belleza colombiana compartió fotos del antes y después de su lesión y reveló algunos tips sobre qué puedes hacer si tienes puntos de presión, pie plano o arco alto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la amputación de parte de su pierna izquierda debido a una isquemia, Daniella Álvarez ha sufrido lesiones en varias ocasiones en su pie derecho, algo que volvió a suceder esta semana. La exreina de belleza compartió una fotografía y video en sus redes sociales mostrando la dolorosa ampolla que le creció en la parte inferior de su pie derecho tras caminar descalza en su casa—y sin su plantilla ortopédica— la cual asegura "ha sido su salvación" desde su operación. La colombiana de 34 años explicó que la lesión ocurrió hace ocho días y mostró en un clip cómo ha evolucionado la herida después de tomar antibióticos y seguir las instrucciones de su doctor. "Después de 8 días de antibióticos que me mandó mi médico vascular [el Dr. Barrera], pues como pueden ver no tengo pus y lo bueno es que no se me levantó la piel. Se ve como si fuera un golpe y claramente fue porque me lastimé", dijo en sus historias de Instagram. Daniella Álvarez Credit: Instagram / Daniella Álvarez Álvarez aprovechó para compartir algunos consejos para las personas que igual que ella sufren de dolores y molestias por los puntos de presión, tener el pie plano o un arco alto. "Me compré en Dr. Scholl's esto [una plantilla ortopédica] que es lo máximo, es como una silicona gordita", dijo. "Me la pongo en el dedo después del gordo y hace una especie de colchón para que me ayude con la presión". La empresaria y embajadora de Unicef también publicó una serie de videos que guarda de recuerdo de ella bailando antes de la amputación hace ya un par de años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En uno de los clips, la que fuera Miss Colombia 2011 mueve sus caderas al ritmo de la canción "Tu jueguito" de Aventura. Además, la barranquillera subió otro par de videos bailando, en uno de ellos en una clase de champeta. En otras imágenes se ve en bikini disfrutando de la playa y finalmente una fotografía de cuando tenía 18 años. "Me encanta ver estos videos y ver cómo podía moverme así", escribió la joven en una de las publicaciones.

